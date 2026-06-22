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Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 23:07

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başlarken, dev organizasyonun tribün biletleri resmen satışa sunuldu. Gerçekleştirilecek olan tarihi organizasyonda bu yıl 40 başpehlivan altın kemer için kol bağlayacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? İşte bilet fiyatları ve organizasyon takvimi detayları...

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi

Geleneksel Türk sporunun en köklü organizasyonlarından olan olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Müsabakalarda, Türkiye'nin en iyi pehlivanları şampiyonluk unvanı ve ebedi altın kemer için ter dökecek. Güreş sevdalılarının yoğun ilgisiyle saniyeler içinde ikinci kademe biletlerin tükendiği dev organizasyon öncesi bilet fiyat listesini ve güreş takvimi ön plana çıktı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi

665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için geri sayım başladı.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi

665. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlayacak 6,5 asrı geçkin organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.

Başpehlivanların da çayıra çıkacağı organizasyonun ikinci günü olan 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatı 1750 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1400 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 5 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.

Satışlarda ikinci kademe biletler tükendi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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