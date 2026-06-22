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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi
Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 23:07
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başlarken, dev organizasyonun tribün biletleri resmen satışa sunuldu. Gerçekleştirilecek olan tarihi organizasyonda bu yıl 40 başpehlivan altın kemer için kol bağlayacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? İşte bilet fiyatları ve organizasyon takvimi detayları...