Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Takvimi

Geleneksel Türk sporunun en köklü organizasyonlarından olan olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Müsabakalarda, Türkiye'nin en iyi pehlivanları şampiyonluk unvanı ve ebedi altın kemer için ter dökecek. Güreş sevdalılarının yoğun ilgisiyle saniyeler içinde ikinci kademe biletlerin tükendiği dev organizasyon öncesi bilet fiyat listesini ve güreş takvimi ön plana çıktı.