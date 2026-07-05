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Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:17

Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!

"Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 665'incisi düzenlenecek organizasyonda başpehlivanlar altın kemer için er meydanına çıkıyor. İşte detaylar...

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Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!

Geleneksel Türk sporunun en köklü organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez gerçekleştiriliyor. Müsabakalarda, Türkiye'nin en iyi pehlivanları şampiyonluk unvanı ve ebedi altın kemer için ter dökecek. Güreş sevdalılarının yoğun ilgisiyle birlikte 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkındaki son gelişmeler gündeme geldi.

Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için heyecan dorukta. 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.

Büyük mücadeleler, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla pehlivanların er meydanına çıkmasıyla başladı. "Başpehlivanlık Büyük Finali" ise 5 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin en büyük başpehlivanı resmen ilan edilecek.

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Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!

665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 17:30 saatinde TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece mücadeleyi izlemek isteyen güreş tutkunları ekran başına kilitlenecek.

Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'nin Sarayiçi bölgesindeki Er Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan organizasyon, her yıl Türkiye'nin farklı noktalarından gelen pehlivanları ve güreşseverleri Edirne'de buluşturuyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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