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Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:17
Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!
"Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 665'incisi düzenlenecek organizasyonda başpehlivanlar altın kemer için er meydanına çıkıyor. İşte detaylar...