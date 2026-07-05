Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor!

Geleneksel Türk sporunun en köklü organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez gerçekleştiriliyor. Müsabakalarda, Türkiye'nin en iyi pehlivanları şampiyonluk unvanı ve ebedi altın kemer için ter dökecek. Güreş sevdalılarının yoğun ilgisiyle birlikte 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkındaki son gelişmeler gündeme geldi.