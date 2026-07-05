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Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı
Giriş Tarihi: 05.07.2026 19:16
Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu. Güreşseverlerin heyecanla takip ettiği organizasyonda başpehlivanlık finalinin ardından altın kemerin sahibi netleşti. 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveye çıkan isim büyük ilgi gördü. Tarihi organizasyonun final mücadelesi sporseverler tarafından yakından izlendi.