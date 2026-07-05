Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı

ERKAN TAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Erkan Taş, küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde farklı boylarda önemli dereceler elde ederek adım adım başpehlivanlığa yükseldi.

Taş'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 2024 sezonu oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy birincisi olarak başpehlivan unvanını kazanan başarılı sporcu, aynı yıl Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ilk başpehlivanlık şampiyonluğunu elde etti. Sezonu bir şampiyonluk, iki ikincilik ve üç üçüncülükle tamamlayan Taş, istikrarlı performansıyla öne çıktı.