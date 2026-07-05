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Haberler Fotohaber Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı
Giriş Tarihi: 05.07.2026 19:16

Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu. Güreşseverlerin heyecanla takip ettiği organizasyonda başpehlivanlık finalinin ardından altın kemerin sahibi netleşti. 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveye çıkan isim büyük ilgi gördü. Tarihi organizasyonun final mücadelesi sporseverler tarafından yakından izlendi.

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Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından tamamlandı. Başpehlivanlık finalinde rakibini mağlup eden isim altın kemeri kazandı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kimin kazandığı ve başpehlivan unvanını elde eden güreşçi sporseverlerin gündeminde yer aldı. Final karşılaşmasının ardından şampiyon resmen belli oldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI?

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş arasında yaşandı.

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Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş kazandı. Müsabakayı kazanan Erkan Taş, Türkiye Başpehlivanı oldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı

ERKAN TAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Erkan Taş, küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde farklı boylarda önemli dereceler elde ederek adım adım başpehlivanlığa yükseldi.

Taş'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 2024 sezonu oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy birincisi olarak başpehlivan unvanını kazanan başarılı sporcu, aynı yıl Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ilk başpehlivanlık şampiyonluğunu elde etti. Sezonu bir şampiyonluk, iki ikincilik ve üç üçüncülükle tamamlayan Taş, istikrarlı performansıyla öne çıktı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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