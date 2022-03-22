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Haberler FotoHaber Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:53

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

Gündelik hayat konuşmalarında ya da sosyal mecralarda sıkça kullanılan kitap sözleri çoğu zaman anlatılmak istenilen duygu ve düşünceleri açıklamakta kullanılır. Özellikle de alanının en iyi ünlü yazarlarına ait olan bu tarz sözleri biyografilerinizde, post ya da hikaye paylaşımlarınızda sıkça tercih edebilirsiniz. Kullanmak isteyip de aradığınız onlarca en iyi kitap alıntıları için hazırladığımız bu içeriğimize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte ünlü yazarların kitaplarından büyüleyici, anlamlı, resimli en güzel kitap sözleri ve alıntıları...

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

Okuduğumuz her tarzdaki kitap bize farklı dünyaların kapılarını aralar. Yazarların duygu ve düşünceleri kelimelere dökme biçimi çok hoşumuza gidebilir. Bu nedenle sık sık kitap alıntıları ile bu eşsiz sözleri anmak isteyebiliriz. Bazen küçük bir kelimeyi bile en iyi anlatılabilecek şekilde kaleme alan yazarlar buradaki kitaplarında yer verdiği sözlerle ufkumuzu açar. Gelecek nesillere en iyi kitap sözleri ile öncü olabilirler. İşte ünlü yazarların en güzel kitaplarından büyüleyici, anlamlı, en güzel kitap alıntıları ve eşsiz kitap sözleri...

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

Ünlü Yazarlara Ait En İyi Kitap Sözleri

Kitap ile ilgili sözler bazen kitabın ününü bile geçebiliyor. Genellikle de sosyal mecralarda sıkça rastladığımız bu tarz paylaşımları sizlerde yapmak istiyorsanız sizlere özel hazırladığımız listemize bir göz atabilirsiniz. Farklı duygu ve düşünceleri anlamlı, güzel ve büyüleyici bir diller sunan en iyi kitap sözleri şu şekildedir:

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Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları, sokaktakilerden daha çok sevdim." Cemil Meriç – Bu Ülke

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

"Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur." Cemal Süreya – Gözü Kara Sevdalar

"İnsan her şeye alışır diyorlar ya, öyle değil aslında. Başka çaren olmadığı için katlanıyorsun ama alışamıyorsun." Ahmet Ümit – Bir Ses Böler Geceyi

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

"Telafisi olmayan şeylerin izahı gereksizdir." Victor Hugo

"İyi bir kadınla iyi bir erkek birlikte değildir. Çünkü kadınlar, kötü erkeklere aşık olup iyi erkeklerle dertleşir." Victor Hugo

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

"Bazı geceler dümen gibidir. Saatler sabaha ulaşırken öyle bir döner ki bütün hayatın seyri değişir bambaşka bir yere kırar kaderi" Şermin Yaşar – Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Kitap Sözleri: Ünlü Yazarlara Ait En İyi Eserlerden Büyüleyici, Resimli, Anlamlı, Uzun ve Kısa, En Güzel Kitap Alıntıları

"Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır." George Orwell – Hayvan Çiftliği

"Suçum var mı? Tabii ki var. Zor yola kolay kişilerle çıkmak, en büyük hatam!" Charles Bukowski – Pis Moruğun Notları 2

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