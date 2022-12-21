Kıyamet Suresi Okunuşu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. ayet: Hayır, kalkış (kıyamet) gününe and ederim.

2. ayet: Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.

3. ayet: İnsan, onun kemiklerini Bizim kesin olarak biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?

4. ayet: Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

5. ayet: Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

6. ayet: "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar.

7. ayet: Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'

8. ayet: Ay karardığı,

9. ayet: Güneş ve ay birleştirildiği zaman;

10. ayet: İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der.

11. ayet: Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.

12. ayet: O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbinin katıdır.

13. ayet: İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

14. ayet: Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

15. ayet: Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.

16. ayet: Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

17. ayet: Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak Bize ait (bir iş)tir.

18. ayet: Şu halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle.

19. ayet: Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

20. ayet: Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

21. ayet: Ve ahireti terk edip-bırakıyorsunuz.

22. ayet: O gün yüzler ışıl ışıl parlar.

23. ayet: Rablerine bakıp-durur.

24. ayet: O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir.

25. ayet: Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır.

26. ayet: Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman,

27. ayet: "Son müdahaleyi yapacak kim" denir.

28. ayet: Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır.

29. ayet: (Ölüm korkusundan) Ayaklar birbirine dolaştığında;

30. ayet: O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.

31. ayet: Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.

32. ayet: Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33. ayet: Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti.

34. ayet: Sen buna müstahaksın, dahasına müstahaksın.

35. ayet: Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

36. ayet: İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?

37. ayet: Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?

38. ayet: Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

39. ayet: Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.

40. ayet: (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?