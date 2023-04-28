Giriş Tarihi: 28.04.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 21:15

KIZILCIK ŞERBETİ 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

Show TV' Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı izle araştırmaları dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte başladı. Yalı Çapkını ile Cuma günü reytinglerinde birinci sıra için savaşan Kızılcık Şerbeti, iki haftalık aradan sonra ekranlara geldi. Son bölümde " Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema'yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır." Peki, Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı izle ekranı