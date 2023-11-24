Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı izle: Show Tv ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne olacak?

Giriş Tarihi: 24.11.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 22:07

Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı izle araştırılıyor. Geçtiğimiz sezon başlayan dizi, her Cuma saat 20.00'de Show Tv ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Fatih, Doğa, Nilay, Rüzgar ve Kıvılcım'ın hikayesi, bu akşam da çok konuşuldu. Son bölümde, "Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında yaptığı programa bağlanan birinin istediği yardım, Kıvılcım'ın hassas noktasına dokunup onu ve Rüzgar'ın harekete geçmesine neden olacaktır." Gelecek bölümde ne olacağını merak eden diziseverler, "Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu yöneltiyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 41. Bölüm fragmanı izle ekranı