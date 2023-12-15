Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Alev için evlilik sinyali! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:10

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık şerbeti yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümünde Alev ve Abdullah'ın romantik anlar yaşadığı sahneler geçen haftaya damga vurmuştu. Evlilik hazırlığında olan Alev'i vazgeçirmek için karısından boşanacağını söyleyen Abdullah'ın bu hamlesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yeni bölümde Abdullah ve Alev karakterlerinin ilişkisi beklenmedik bir dönemece girecek. Peki; Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe'den boşanacak mı, ayrılacaklar mı? Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi? İşte, diziye dair merak edilenler...