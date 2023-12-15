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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Alev için evlilik sinyali! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:10

Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Alev için evlilik sinyali! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık şerbeti yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümünde Alev ve Abdullah'ın romantik anlar yaşadığı sahneler geçen haftaya damga vurmuştu. Evlilik hazırlığında olan Alev'i vazgeçirmek için karısından boşanacağını söyleyen Abdullah'ın bu hamlesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yeni bölümde Abdullah ve Alev karakterlerinin ilişkisi beklenmedik bir dönemece girecek. Peki; Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe'den boşanacak mı, ayrılacaklar mı? Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi? İşte, diziye dair merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Pembe kalpten gidecek! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Show TV ekranlarında cuma akşamları seyircisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti bu akşam 43. bölümü ile ekrana gelecek. İki farklı ailenin arasında kalan bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör paylaşıyor.

Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Pembe kalpten gidecek! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Gerçek bir hayat hikayesinden senaryolaştırılan dizinin geçen hafta yayımlanan son bölümünde evlilik hazırlığında olan Alev'in kapısını çalan Abdullah, ona evlilikten vazgeçmesini, Pembe'den boşanacağını söylediği sahne ile damga vurmuştu.

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Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Pembe kalpten gidecek! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Abdullah Pembe'ye "Boşanmak istiyorum, Alev Hanım'ı seviyorum!" sözleri ile damga vuracak.

Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Pembe kalpten gidecek! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Settar Tanrıöğren ve Müjde Uzman'ın hayat verdiği Abdullah ve Alev'in ilişkisi yayınlanacak yeni bölüm ile yeni bir dönemece girecek.

Kızılcık Şerbeti Abdullah Pembe’den boşanacak mı? Pembe kalpten gidecek! Kızılcık Şerbeti Abdullah Alev ile evlenecek mi?

Alev ve Abdullah'ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini deklare etmeleri her iki aileye arasında geri dönüşü olmayan büyük yaralar açacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu gelişme dizinin akışını etkileyen önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.

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