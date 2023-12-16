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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme
Giriş Tarihi: 16.12.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 17:00

Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

Kızılcık Şerbeti dün akşam yayınlanan 43. Bölümde büyük olaylarla seyirciyi şaşırtmayı başardı. Yaşanan kaoslarla birlikte Alev ve Abdullah birlikteliklerini ilan ederken Pembe sinir krizi geçirdi. Ünal ve Arslan ailelerinde olaylar tamamen karıştı. Herkes Abdullah ve Alev'e cephe alırken onlar aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyorlar. Dünkü bölümde Alev ve Abdullah'ın ilişkisi herkesin hayatında yeni bir dönemeç başlattı. Sosyal medyada konuşulanlar ve yeni bölüm fragmanından izlediğimiz kadarıyla bu iki aile arasındaki kriz daha da büyüyecek. Alev ve Abdullah evlenecek mi, Alev hamile mi kalıyor? Pembe'yi şok edecek gelişmeler detaylarda…

Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

Show TV ekranlarında cuma akşamları seyircisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti bu akşam 43. bölümü ile ekrana gelecek. İki farklı ailenin arasında kalan bir aşk hikâyesinin anlatıldığı dizinin başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden senaryolaştırılan dizinin dün yayımlanan bölümünde Alev ve Abdullah'ın aşkı geceye damgasını vurdu. Peki, bundan sonra neler olacak, Alev ve Abdullah evlenecek mi, Alev hamile mi kalıyor?

Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

KIZILCIK ŞERBETİ 43.BÖLÜM ÖZETİ

Dün akşam bölümde Abdullah Pembe'ye "Boşanmak istiyorum, Alev Hanım'ı seviyorum!" sözleri ile damga vurdu. Alev ve Abdullah'ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini ilan etmeleriyle iki ailede büyük bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Bu durumdan en çok etkilenen Pembe, ilk şoku atlattıktan sonra çocuklarını da yanına alıp karşı atağa geçti ve ilk atağı Doğa'ya yaptı. İki aile de Abdullah ve Alev'e düşman oldular. Diğer taraftan Abdullah ve Alev arkalarında bıraktıkları enkaza bakmadan aşklarını tutukları otel odasında yaşamaya devam etmektedir.

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Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor

Dün akşam yayınlanan bölümde Abdullah Pembe'ye boşanacağını söylediğinde Pembe bunu kesin bir dille reddetti. Boşanmayıp onları süründüreceğini söyledi. Bu ikilinin arasındaki boşanma davasının çekişmeli süreceğini gösteriyor.

Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

Alev'in Hamileliği Bomba Gibi Düştü!

Sosyal medyada yayılanlar ve Birsen Altuntaş2ın verdiği bilgiye göre ilerleyen bölümlerde Abdullah ve Alev arasında daha çok yakınlaşma göreceğiz. Altuntaş2ın bu sahnenin detaylarını izleyicilerle paylaşması "Alev Hamile mi?" sorularını akla getirdi.

Bu konu sosyal medyada dizinin takipçileri arasında çok tartışılmaya başladı. İlerleyen bölümlerde Alev ve Abdullah'ın ilişkilerinin ileri boyuta taşındığını görebiliriz.

Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar şöyle;

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