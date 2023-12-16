Kızılcık Şerbeti Abdullah ve Pembe boşanıyor: Alev hamile mi kalıyor? Pembe’yi şok edecek gelişme

Kızılcık Şerbeti dün akşam yayınlanan 43. Bölümde büyük olaylarla seyirciyi şaşırtmayı başardı. Yaşanan kaoslarla birlikte Alev ve Abdullah birlikteliklerini ilan ederken Pembe sinir krizi geçirdi. Ünal ve Arslan ailelerinde olaylar tamamen karıştı. Herkes Abdullah ve Alev'e cephe alırken onlar aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyorlar. Dünkü bölümde Alev ve Abdullah'ın ilişkisi herkesin hayatında yeni bir dönemeç başlattı. Sosyal medyada konuşulanlar ve yeni bölüm fragmanından izlediğimiz kadarıyla bu iki aile arasındaki kriz daha da büyüyecek. Alev ve Abdullah evlenecek mi, Alev hamile mi kalıyor? Pembe'yi şok edecek gelişmeler detaylarda…