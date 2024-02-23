Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ilişkisiyle başlayan iki aile ve onlarca insan arasındaki hem ilişki hem kaos sürmeye devam ediyor. Fatih ve Doğa aşkı bitmişken Görkem ve Fatih yeni bir aşka başladılar. Seyirciler bu durumda Doğa'nın tarafındayken son bölümde Doğa'nın testi sahiplenmesi izleyiciyi kızdırsa da şaşırtmamıştı.