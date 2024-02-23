Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:41

Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

Show Tv'nin dram ve romantik türdeki dizisi Kızılcık Şerbeti bu akaşm yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Müjde Uzman'ın paylaştığı dizinin son bölümünde Kıvılcım'ın çöpten bulduğu hamilelik testi herkesi şok etmiştir. Geçtiğimiz bölümün sonunda Kıvılcım elindeki testle Ünal ailesinin kadınlarına "hanginiz hamile?" sorusu damga vurmuştu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte akılları karıştıran bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeyle herkesin ağzını açıkta bırakan hamileliğin sırrı çözüldü. Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Meğer hamile olan isim oymuş…

Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

Show TV'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti 52. bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölüme hamilelik haberi bomba gibi düşmüştü. İzleyiciler ekran karşısında hamile olan "Alev mi, Doğa mı, Çimen mi" diye düşünürken o şok eden hamileliğin detayları ortaya çıktı. Peki, Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? İşte detaylar

Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ilişkisiyle başlayan iki aile ve onlarca insan arasındaki hem ilişki hem kaos sürmeye devam ediyor. Fatih ve Doğa aşkı bitmişken Görkem ve Fatih yeni bir aşka başladılar. Seyirciler bu durumda Doğa'nın tarafındayken son bölümde Doğa'nın testi sahiplenmesi izleyiciyi kızdırsa da şaşırtmamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

KIZILCIK ŞERBETİ ALEV HAMİLE Mİ?

Fragmanda hamilelik testini Doğa'nın sahiplenmesi izleyiciyi kızdırsa da şaşırtmamıştı. Fakat yeni fragmandan öyle detaylar geldi ki izleyici şoka uğradı. Kıvılcım'ın Fatih ve Görkem'in nişan törenini basıp "benim kızım hamile siz burada nişan yapıyorsunuz!" şeklindeki isyanından sonra Alev'in arkadan çıkıp gelmesi acaba "Alev hamile mi?" sorularını sordurttu.

Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazıları gerçekten Alev'in hamile olduğunu düşürken bir kısım da Alev'in Doğa'yı korumak için hamile olduğu yalanını ortaya atacağını düşünüyor. Alev'in hamile olmasıyla senaryonun seyrinin tamamen değişeceğini düşünenler de oldu. Alev hamileyse bebeğin babası kim? "Apo mu, Rüzgar mı"?

Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…

Bu sorularının hepsinin cevabı bu akşam yayınlanacak olan 52. bölümde açığa çıkacak.

Kızılcık Şeberti 51. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-2-bolum-51-izle/117145

SON DAKİKA