Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
18:41
Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Herkes Doğa’nın ikinci çocuğu geliyor zannederken hamile olan isim herkesi şok etti…
Show Tv'nin dram ve romantik türdeki dizisi Kızılcık Şerbeti bu akaşm yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Müjde Uzman'ın paylaştığı dizinin son bölümünde Kıvılcım'ın çöpten bulduğu hamilelik testi herkesi şok etmiştir. Geçtiğimiz bölümün sonunda Kıvılcım elindeki testle Ünal ailesinin kadınlarına "hanginiz hamile?" sorusu damga vurmuştu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte akılları karıştıran bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeyle herkesin ağzını açıkta bırakan hamileliğin sırrı çözüldü. Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Meğer hamile olan isim oymuş…