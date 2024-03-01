Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:32
Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık problemleri nedeniyle 2 bölümdür dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah karakteri yer almıyordu. Konu hakkında yapımın açıklamalarına göre dizide kritik bir değişikliğe gidildi. Uzun zamandır TV yapımlarında böyle bir değişiklik yaşanmamıştı. Dizide yer alan Abdullah karakteri rolünü üstlenecek yeni oyuncu sevilen isim Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?