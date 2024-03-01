Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve yönetmendir.

Devlet Tiyatrosu'nda uzun süre oyuncu ve idareci olarak görev yapmış; sinemada rol aldığı ve yönettiği filmlere birçok ödüle değer görülmüştür. Taylan, Türkiye'de televizyon izleyicileri tarafından Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı "İskender" rolü ile tanınmıştır.