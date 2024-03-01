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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:32

Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık problemleri nedeniyle 2 bölümdür dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah karakteri yer almıyordu. Konu hakkında yapımın açıklamalarına göre dizide kritik bir değişikliğe gidildi. Uzun zamandır TV yapımlarında böyle bir değişiklik yaşanmamıştı. Dizide yer alan Abdullah karakteri rolünü üstlenecek yeni oyuncu sevilen isim Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle Cuma akşamı seyircisi ile buluşuyor. Show TV ekranlarında yayınlanan yapımın bu haftaki bölümünde izleyici Abdullah karakterinde yaşanan değişiklikle şok olacak. Sevilen dizide Abdullah karakteri Covid nedeniyle karantinaya alınarak, 2 bölüm boyunca yer almamıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

DİZİYE VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI

İki kez ameliyat olan ve tedavisi hala devam eden oyuncu, ekranlardan uzak kalacağı için Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

YENİ ABDULLAH ÜNAL OLDU

Abdullah Ünal rolünü Tanrıöğen'den 53. bölüm itibariyle bir diğer usta isim Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

SETTEN İLK KARE GELDİ

Bu hafta yayınlanacak 53. bölüm için sete çıkan Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk kare geldi.

Dizinin bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah, Alev'in de hamile olduğun öğrenecek. Tanrıöğen'den rolü devralan Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.

Kızılcık Şerbeti APO değişti mi? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah’ı, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve yönetmendir.

Devlet Tiyatrosu'nda uzun süre oyuncu ve idareci olarak görev yapmış; sinemada rol aldığı ve yönettiği filmlere birçok ödüle değer görülmüştür. Taylan, Türkiye'de televizyon izleyicileri tarafından Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı "İskender" rolü ile tanınmıştır.

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