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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:15

Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!

Settar Tanrıöğen sağlık durumu, Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti izleyenler tarafından merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Karakterine hayat veren ünlü oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrasında sevenlerini korkutmuştu. Diziyi yakından takip eden kişilerce Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi soruları yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ne zaman diziye dönecek? İşte, detaylar…

Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen hastalığı nedeniyle diziye ara vermişti. Diziyi yakından takip eden kişiler ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ederken, bir yandan da senaryonun gidişatının nasıl olacağını merakla bekliyor. Peki, Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ne zaman diziye dönecek?

Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!

"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada; "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!

İKİ AMELİYAT OLDU!

Geçtiğimiz günlerde başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi.

Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1,5 saat süren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!

SETTAR TANRIÖĞEN SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

2 kez ameliyat edilen usta oyuncu hastanedeki 4. haftasını tamamlamak üzere. Tanrıöğen'in normalde bu cuma taburcu olması bekleniyordu.

Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN APO'SU NE ZAMAN DİZİYE DÖNECEK?

Ünlü oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha 'Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen'in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.

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