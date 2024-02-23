Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
14:15
Kızılcık Şerbeti Apo ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Doktorundan açıklama!
Settar Tanrıöğen sağlık durumu, Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti izleyenler tarafından merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Karakterine hayat veren ünlü oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrasında sevenlerini korkutmuştu. Diziyi yakından takip eden kişilerce Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi soruları yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ne zaman diziye dönecek? İşte, detaylar…