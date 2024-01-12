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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:57

Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Görkem dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Özge Özacar hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Ömer'e mi aşık olacak? Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Özge Özacar hakkında bilgiler…

Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin dram türdeki dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Özge Özacar, Görkem karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar hayatı hakkında merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 12 Ocak Cuma akşamı 46. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Gold Film imzalı dram türdeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDİR?

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Özge Özacar dahil oldu.

Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Özacar, dizide sürprizlerle dolu "Görkem" karakterine hayat verecek ve Ömer'in hayatına girecek.

Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ağır bir hastalığı yendikten sonra hayatında yeni bir sayfa açılan Ömer (Barış Kılıç) yeni bölümde bu gizemli karakterle bir araya geliyor. Özge Özaçar'ın canlandırdığı karakterle akıllara gelen, "Ömer yeni bir aşka yelken mi açıyor?" sorusu bu akşam cevap buluyor.

Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Kültür Sanat Akademisi'nde oyunculuk dersleri aldı.

Birçok reklam filminde rol alan Özacar, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı. 2016 yılında Oyunbozan, 2017 yılında Lse Devryes, 2018 yılında se Meryem dizilerinde rol aldı.

İngilizce ve Fransızca bilen Özacar, mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü.

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