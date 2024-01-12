Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:57
Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Görkem dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Özge Özacar hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Ömer'e mi aşık olacak? Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Özge Özacar hakkında bilgiler…