Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir, Kıvılcım’a rakip mi olacak? Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ağır bir hastalığı yendikten sonra hayatında yeni bir sayfa açılan Ömer (Barış Kılıç) yeni bölümde bu gizemli karakterle bir araya geliyor. Özge Özaçar'ın canlandırdığı karakterle akıllara gelen, "Ömer yeni bir aşka yelken mi açıyor?" sorusu bu akşam cevap buluyor.