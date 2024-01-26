Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

Show TV ekranlarının Cuma akşamları yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Mustafa, doktordan çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu öğrenmişti. Bu gelişme sonrası Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 1. fragmanında Mustafa'nın Nilay'a boşanma davası açtığı görüldü. İkinci fragmanda ise Nilay'ın bebeği ile ilgili itirafı dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında yer alan Mustafa, Nilay ve bebekleri hakkında şoke eden ifadeler sonrası ''Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah'ın babası kim, Mustafa değil mi? İşte, ayrıntılar...