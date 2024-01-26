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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah'ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay'ın bebeği...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 13:07

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah'ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay'ın bebeği...

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm ile bu akşam Show TV ekranında izleyicisiyle buluşacak. Son bölümde doktor, Mustafa'ya "Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız" demişti. Doktorun bu açıklaması sonrası Mustafa'nın şüpheleri ekranlara gelmişti. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken Nilay'ın bebeği ile ilgili itirafı fragmana damga vurdu. Bu noktada ise Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin sıkı takipçileri 48. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için ekran başında beklemeye koyuldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah'ın babası kim, Mustafa değil mi? İşte, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu ile ilgili detaylar...

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

Show TV ekranlarının Cuma akşamları yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Mustafa, doktordan çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu öğrenmişti. Bu gelişme sonrası Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 1. fragmanında Mustafa'nın Nilay'a boşanma davası açtığı görüldü. İkinci fragmanda ise Nilay'ın bebeği ile ilgili itirafı dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında yer alan Mustafa, Nilay ve bebekleri hakkında şoke eden ifadeler sonrası ''Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah'ın babası kim, Mustafa değil mi? İşte, ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

MUSTAFA KISIR OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 26 Ocak Cuma akşamı 48. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin son bölümünde doktor, Mustafa'ya ''Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız'' demişti. Kısır olduğunu öğrenen Mustafa, Nilay'dan şüphelenmeye başladı.

İzleyicilerin de aklında tek bir soru yer aldı: Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa değilse kim?

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Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

BOŞANMA DAVASI AÇTI!

Kızılcık Şerbeti 48. bölümünden çarpıcı iki fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanlar izleyicileri şoke etti.

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 1. fragmanında Nilay'a boşanma celbinin geldiği görüldü. Nilay'ın "Mustafa bu ne?" sorusuna karşılık Mustafa ise "Boşanıyorum senden. O bebeğin benden olmadığını biliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 2. fragmanında Mustafa, "Hadi söyle, söyle de rahatla. O çocuk benden değil, söyle rahatla Nilay. Sen beni bu evde yerini sağlamlaştırmak için kullandın." dedi.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY'IN BEBEĞİ İLE İLGİLİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Nilay ise, "Evet çocuk senden değil. Oldu mu, rahatladın mı?" dedi. Bu sahne sonrası izleyicilerin merakı artarken araştırmalar da hız kazandı.

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