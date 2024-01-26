Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden? Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah’ın babası Mustafa değil mi? Meğer Nilay’ın bebeği...

Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
13:07
Kızılcık Şerbeti 48. bölüm ile bu akşam Show TV ekranında izleyicisiyle buluşacak. Son bölümde doktor, Mustafa'ya "Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız" demişti. Doktorun bu açıklaması sonrası Mustafa'nın şüpheleri ekranlara gelmişti. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken Nilay'ın bebeği ile ilgili itirafı fragmana damga vurdu. Bu noktada ise Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin sıkı takipçileri 48. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için ekran başında beklemeye koyuldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bebek Abdullah'ın babası kim, Mustafa değil mi? İşte, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu ile ilgili detaylar...