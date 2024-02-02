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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden, Mustafa'dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay'dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 14:46

Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden, Mustafa'dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay'dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

Her hafta Cuma günleri Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta Nilay'dan izleyenleri şok eden bir itiraf geldi. Mustafa'nın doktordan öğrendikleri üzerine şüphelerinin artışı adım adım işlenirken sonunda harekete geçti ve eşine boşanma davası açtı. Şimdi dizinin takipçileri Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden, Mustafa'dan mı değil mi sorularını gündeme getiriyor. İşte, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası hakkında detaylar...

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden, Mustafa’dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay’dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden sorusu diziye dair en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Doktorun Mustafa'ya çocuk sahibi olmayacağı yönünde verdiği haberler sonrası dizide dengeler değişti. Karısına güveniyle ön plana çıkarılan karakteri oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Dizi bu akşam 49. bölüm ile ekranlara geliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası kim, Mustafa mı değil mi? İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden, Mustafa’dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay’dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

MUSTAFA'YI ŞOK EDEN HABER: ÇOCUK SAHİBİ OLMANIZ MÜMKÜN DEĞİL!

Kızılcık Şerbeti 47. bölümde Basit bir şikayet için doktora giden Mustafa, yapılan tetkiklerin sonucunda hayatının şokunu yaşar.

Doktor Mustafa'ya çocuk sahibi olmasının mümkğn olmadığını söyler. Dünyası başına yıkılan Mustafa Nilay ve çocuğu ile ilgili zorlu bir sürece girer.

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Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden, Mustafa’dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay’dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

Mustafa'nın karısına olan şüpheleri gittikçe büyümektedir. Bu nedenle ona kötü davranmaya başlamış, bu durum tüm ailenin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu konuda yapacağı hareket Nilay tarafından çok daha büyük bir hamleyle karşılık görürken herkes hayatının şokunu yaşar.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden, Mustafa’dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay’dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

MUSTAFA'DAN BOŞANMA DAVASI!

Kızılcık Şerbeti 48. bölümde Nilay'a gelen mahkeme kağıdı ile birlikte Mustafa'nın eşine boşanma davası açtığı görüldü.

Nilay'ın şok olmasının yanı sıra beklenmeyen bir itiraf geldi.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden, Mustafa’dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay’dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

BEBEK SENDEN DEĞİL!

Nilay boşanma mahkemesinin açıldığını görüp Mustafa'nın sözlerini duyunca masada herkesi şok eden bir itirafta bulunur ve bebeğin babasının Mustafa olmadığını söyler.

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