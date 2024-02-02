Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeği kimden, Mustafa’dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay’dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!

Mustafa'nın karısına olan şüpheleri gittikçe büyümektedir. Bu nedenle ona kötü davranmaya başlamış, bu durum tüm ailenin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu konuda yapacağı hareket Nilay tarafından çok daha büyük bir hamleyle karşılık görürken herkes hayatının şokunu yaşar.