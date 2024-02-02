Giriş Tarihi: 02.02.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
14:46
Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden, Mustafa'dan mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Nilay'dan bebeğin babası hakkında şok itiraf!
Her hafta Cuma günleri Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta Nilay'dan izleyenleri şok eden bir itiraf geldi. Mustafa'nın doktordan öğrendikleri üzerine şüphelerinin artışı adım adım işlenirken sonunda harekete geçti ve eşine boşanma davası açtı. Şimdi dizinin takipçileri Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeği kimden, Mustafa'dan mı değil mi sorularını gündeme getiriyor. İşte, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası hakkında detaylar...