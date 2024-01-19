Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:57
Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre, yeni bölümde adeta yer yerinden oynuyor. Doktora giden Mustafa, çocuk sahibi olamayacağını öğreniyor. Mustafa duydukları karşısında şoke olurken Nilay'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oluyor. Öte yandan bebeğin kimden olduğu da gizemini koruyor. Peki; Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo'nun babası kim? İşte detaylar.