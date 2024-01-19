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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:57

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre, yeni bölümde adeta yer yerinden oynuyor. Doktora giden Mustafa, çocuk sahibi olamayacağını öğreniyor. Mustafa duydukları karşısında şoke olurken Nilay'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oluyor. Öte yandan bebeğin kimden olduğu da gizemini koruyor. Peki; Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa mı değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo'nun babası kim? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Yapımın yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda doktora giden Mustafa, kısır olduğunu öğrendi. Bu şok sahne sonrası akıllara gelen tek soru ''Kızılcık Şerbeti Küçük Apo'nun babası kim?'' oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa mı değil mi? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

KIZILCIK ŞERBETİ KÜÇÜK APO'NUN BABASI KİM?

Show TV ekranlarında Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, izleyicileri şoke etti.

Tanıtımda doktor, Mustafa'ya ''Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız'' dedi. Mustafa'nın kısır olduğunu öğrendiği bu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Herkesin aklına aynı sorular geldi: Küçük Apo'nun babası kim? Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa mı değil mi?

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Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY'IN BEBEĞİ KİMDEN?

Aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizinin sıkı takipçileri, sosyal medya üzerinden bu konu hakkında tartışmaya başladı. Akıllara 3 ayrı senaryo geldi.

Bazı izleyiciler Nilay'ın kocasını aldattığını savundu. Kullanıcılar, İhsan'ın Nilay'ın gerçek abisi olmadığını ve kocasını İhsan'la aldattığı yönünde yorumlarda bulundu.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

Bazı izleyiciler ise Nilay'ın kocasını aldatmadığını savundu. Onlara göre Nilay, Mustafa'nın kısır oluşundan haberdardı. Bu yüzden çocuk sahibi olabilmek için sperm bankasına başvurdu.

Bir diğer senaryo ise testlerin karışma ihtimali. İzleyicilerin bir kısmı da hastanede bir karışıklık olduğunu ve testlerin doğru olmadığını belirtti.

Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

NİLAY MUSTAFA'YI ALDATTI MI?

Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay ile Emrah Altıntoprak'ın canlandırdığı Mustafa, örnek bir çift olarak dizide yer alıyor. Özellikle Nilay'ın eşine olan sonsuz güveni, izleyicilerin beğenisini topluyor.

Ancak son fragman herkesi şoke etti. Küçük Abdullah'ı kucaklarına alan çiftin, çocuklarının olamayacağı anlaşıldı. Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesi, Nilay'ın kocasını aldattığı iddiasını gündeme getirdi.

Nilay'ın kocasını aldatıp aldatmadığı ve Küçük Apo'nun babasının kim olduğu yeni bölümde belli olacak.

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