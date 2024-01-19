Kızılcık Şerbeti Nilay’ın bebeğinin babası Mustafa değil mi? Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası kim? Baba olması imkansız...

Bazı izleyiciler ise Nilay'ın kocasını aldatmadığını savundu. Onlara göre Nilay, Mustafa'nın kısır oluşundan haberdardı. Bu yüzden çocuk sahibi olabilmek için sperm bankasına başvurdu.

Bir diğer senaryo ise testlerin karışma ihtimali. İzleyicilerin bir kısmı da hastanede bir karışıklık olduğunu ve testlerin doğru olmadığını belirtti.