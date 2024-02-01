Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

Hastaneden sanatçının sağlık durumu hakkında şu açıklama gelmişti:

"Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45'te hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır.

Bu tanı üzerine hastanemize sevk edilen hastamız, Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve anestezi uzmanı işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır.

Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir"