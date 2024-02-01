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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 14:26

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan 61 yaşındaki Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığına dikkat çekildi. Bu açıklama sonrası oyuncunun setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu? Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle acil ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. Geçirdiği iki operasyon ardından gözlem altında tutulan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Akabinde ise diziye dönüp dönmeyeceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden çıkıyor mu? Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkındaki o açıklama...

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirmişti. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ustya oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı

Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında manken Ebru Destan, Instagram hesabından paylaşım yapmıştı.

Destan, yaptığı paylaşımda, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

BİR OPERASYON DAHA GEÇİRDİ!

Yoğun bakımda tedavisi süren Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı. 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.

Yaşananlar sonrası Kızılcık Şerbeti Abdullah'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken konu hakkında açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

Hastaneden sanatçının sağlık durumu hakkında şu açıklama gelmişti:

"Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45'te hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır.

Bu tanı üzerine hastanemize sevk edilen hastamız, Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve anestezi uzmanı işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır.

Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir"

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

SETTAR TANRIÖĞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? İŞYE YENİ AÇIKLAMA

Settar Tanrıöğen'in beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi hastanede devam ediyordu. Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.

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