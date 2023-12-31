Koç burcu yorumu 2024: Yeni yılda Koç burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, para...

BOŞANMALARA DİKKAT

25 Mart'ta ay tutulması Koçlarda boşanmalara neden olabilir. İş ve evlilik ortağıyla yaşanabilecek sorunlar söz konusu. Duygusal patlamalara dikkat. Özgürleşme ve yeni kararlar alma dönemi. 8 Nisan'da Koç'ta güneş tutulması var. Benmerkezci davranarak bencilleşebilirsiniz.

Bu durum, ilişkiniz veya iş ortaklığınızı ilgilendiren konularda kişisel istekleriniz ile başkalarının beklentileri arasında yaşanabilecek gerilimi işaret ediyor. Siz kendinizden yana düşünmeye, fikirlerinizi dile getirmeye ve kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Ancak burada önemli olan, onların da görüşlerini almak, ortam ve şartlara göre ayarlama yapmaktır.18 Eylül'de Balık burcunda ay tutulması olacak.