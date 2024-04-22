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Haberler Fotohaber Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:56

Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

Koç Holding temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Koç Holding, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, KCHOL Koç Holding temettü ödeme tarihi…

Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

Koç Holding temettü ödeme tarihleri belli oldu. Koç Holding A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KCHOL Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024.

Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

KOÇ HOLDİNG TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2024: KOÇ HOLDİNG TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, HİSSE BAŞI KAÇ TL KAR VERECEK?

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 2024 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı.

Şirket, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 13,4%'ünü ortaklarıyla paylaştı. 4. çeyrek bilançosunun açıklamasıyla birlikte Koç Holding'in 2024 temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti.

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Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

KOÇ HOLDİNG NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Koç Holding 18 Nisan 2024 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına net 7,20 TL temettü ödemesi yapacak.

Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

KCHOL TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Şirketin temettü dağıtım tarihi 24 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Koç Holding'ten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

''Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.''

Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Kayıt tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyuruldu.

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