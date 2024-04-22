Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:56
Koç Holding temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Koç Holding, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, KCHOL Koç Holding temettü ödeme tarihi…