Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024: KCHOL Koç Holding ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

Koç Holding temettü ödeme tarihleri belli oldu. Koç Holding A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KCHOL Koç Holding temettü ödeme tarihleri 2024.