Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:58
Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Koç Metalurji talep toplamaya başladı. Koç Metalurji A.Ş SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 9-10 Mayıs tarihlerinde talep topluyor. 1 TL nominal değerli paylarını 20,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Koç Metalurji, halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL, halka arz açıklık oranı %27,47 olarak belirlendi. Peki, KOCMT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?