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Haberler Fotohaber Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:58

Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Koç Metalurji talep toplamaya başladı. Koç Metalurji A.Ş SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 9-10 Mayıs tarihlerinde talep topluyor. 1 TL nominal değerli paylarını 20,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Koç Metalurji, halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL, halka arz açıklık oranı %27,47 olarak belirlendi. Peki, KOCMT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 2 milyar 500 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 27,47 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 70 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, Koç Metalurji halka arz ne zaman?

Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

KOÇ METALURJİ A.Ş. HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Koç Metalurji halka arz hisse fiyatı 20,50 TL olarak açıklandı.

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Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

KOÇ METALURJİ A.Ş. KAÇ LOT VERİR?
Koç Metalurji toplamda 125,000,000 Lot dağıtacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

KOÇ METALURJİ A.Ş HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirketin halka arz tarihleri 9-10 Mayıs olarak açıklandı.

Koç Metalurji halka arz talep toplamaya BUGÜN başladı! Koç Metalurji talep toplama hangi tarihte, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 42 Lot (861 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 35 Lot (717 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 31 Lot (635 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (553 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (492 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (451 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (410 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (369 TL).

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