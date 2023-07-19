Giriş Tarihi: 19.07.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 00:33

Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Oldukça köklü bir üniversite olan Kocaeli Üniversitesi Türkiye'de yer alan 1976 yılında " Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik, Makine, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları listesi.