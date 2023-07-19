Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Oldukça köklü bir üniversite olan Kocaeli Üniversitesi Türkiye'de yer alan 1976 yılında " Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik, Makine, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|260+7
250+7
250+7
250+7
|267
257
257
257
|13.061
10.344
9.240
8.637
|507,23830
454,24453
511,55923
494,68835
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|75+2
80+2
80+2
80+2
|77
82
82
82
|31.511
27.043
25.500
22.427
|480,32225
422,11921
485,52836
463,52711
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|38.162
46.567
50.600
54.065
|471,84838
396,39954
454,50645
414,05714
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|50.908
64.055
—
—
|456,53742
376,74295
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|53.203
62.721
64.900
74.343
|453,82922
378,13884
438,12639
388,15843
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|65.945
73.864
72.900
74.239
|439,61011
366,80035
428,91412
388,27585
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|87.010
78.873
73.000
85.139
|417,74554
361,93830
428,83135
375,68514
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|87.068
89.315
81.900
76.874
|417,68571
352,29415
418,80479
385,12882
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|88.431
94.021
86.700
85.537
|416,31547
348,19874
413,57997
375,24167
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|99.739
128.046
136.000
159.472
|405,77021
321,69132
366,93204
315,56913
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|103.697
100.181
92.800
98.676
|402,11598
343,04228
407,09036
361,77702
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|104.371
111.064
98.300
96.192
|401,53514
334,15279
401,31457
364,26649
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|119.358
137.790
148.000
174.429
|388,66986
315,20134
357,21332
307,32152
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|125.546
127.955
103.000
94.716
|383,70654
321,75665
396,48117
365,68595
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|126.796
140.593
122.000
130.055
|382,69174
313,38798
378,39571
334,95378
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|137.779
129.089
112.000
116.625
|374,55980
320,98794
387,28698
345,49260
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|142.126
132.482
130.000
138.969
|371,39162
318,73404
371,85615
328,52091
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|146.905
133.167
111.000
87.754
|368,13726
318,22644
388,02462
372,82844
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|152.884
163.727
150.000
159.529
|364,09671
299,89440
355,69773
315,53307
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|168.878
177.426
144.000
147.866
|354,11271
292,77888
360,63344
322,65947
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|183.156
186.996
166.000
170.253
|346,00669
288,08284
344,75294
309,49786
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|201.736
225.472
201.000
209.766
|336,46133
271,72201
324,61309
290,74690
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|215.183
206.499
211.000
224.479
|330,08604
279,40287
319,51533
284,83807
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|223.548
248.580
221.000
213.018
|326,33456
263,33372
314,25142
289,42245
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|226.452
278.609
299.000
295.572
|325,05507
253,86909
283,51268
261,78504
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|242.756
228.125
218.000
252.039
|318,29579
270,70315
315,93512
274,95366
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|244.417
228.840
197.000
170.180
|317,62211
270,44135
326,25391
309,52634
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|258.779
262.689
230.000
246.358
|312,04068
258,74772
310,12076
276,91323
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|265.059
305.534
288.000
288.624
|309,75293
246,35232
287,30279
263,70388
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
10+1
|3
1
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|11+1
11+1
11+1
11+1
|12
12
12
12
|287.903
285.315
278.000
297.207
|301,83437
251,91091
290,85016
261,33946
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
9
|289.441
298.610
285.000
Dolmadı
|301,35047
248,21505
288,17758
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|16
18
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
278.000
248.117
|Dolmadı
Dolmadı
290,60584
276,28745
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
70+2
|27
13
23
21
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|312.102
345.728
348.000
375.650
|294,23110
236,40966
268,31228
243,11376
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|350.513
368.979
364.000
363.634
|283,41816
230,28175
264,23371
245,56218
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|31
28
—
—
|382.014
Dolmadı
—
—
|275,64392
Dolmadı
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
20+1
20+1
|31
29
21
21
|390.884
Dolmadı
376.000
383.695
|273,62617
Dolmadı
261,08712
241,49993
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|31
6
—
—
|500.485
Dolmadı
—
—
|253,10157
Dolmadı
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
2+0
2+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|280+7
280+7
290+8
290+8
|287
287
298
298
|27.712
34.645
14.800
22.714
|419,82169
360,92737
424,44765
403,62261
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|106.000
91.212
85.500
94.579
|376,16047
324,41552
371,19286
350,86374
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|123.104
103.535
67.900
70.086
|369,01013
318,67825
380,12361
364,68718
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|227.523
174.751
161.000
182.698
|335,39040
292,54708
338,75454
315,05403
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|244.039
222.775
164.000
143.813
|331,35726
279,65129
337,36208
328,73197
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|331.673
—
—
—
|312,98352
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|335.204
310.343
238.000
207.110
|312,34113
261,48727
313,73375
307,66199
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|348.640
389.690
307.000
268.764
|309,95874
248,71152
296,27654
291,96752
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|353.387
365.057
288.000
306.632
|309,13326
252,45190
300,81486
283,87878
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
—
—
—
|93
—
—
—
|366.287
—
—
—
|306,93352
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
—
—
—
|93
—
—
—
|376.380
—
—
—
|305,25603
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|410.098
—
—
—
|299,98026
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|479.988
519.768
398.000
414.722
|290,09306
231,60656
277,96740
265,16239
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|518.256
502.121
410.000
394.545
|285,23320
233,94393
275,84937
268,25835
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
—
—
—
|93
—
—
—
|532.940
—
—
—
|283,44546
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|537.813
—
—
—
|282,86355
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|565.584
—
—
—
|279,61775
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|657.204
—
—
—
|269,77902
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|659.745
—
—
—
|269,53046
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Rekreasyon
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
37
52
52
|664.076
Dolmadı
575.000
573.747
|269,10256
Dolmadı
251,05655
244,80896
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
14
41
—
|671.295
Dolmadı
763.000
—
|268,38200
Dolmadı
229,83118
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
34
41
52
|682.308
Dolmadı
501.000
518.364
|267,30591
Dolmadı
261,21941
251,23672
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
18
41
41
|699.357
Dolmadı
723.000
787.696
|265,67373
Dolmadı
233,87256
220,98110
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
28
52
52
|725.736
Dolmadı
614.000
711.279
|263,16964
Dolmadı
246,17076
230,86333
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|744.845
—
—
—
|261,39569
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Rekreasyon
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
1
41
52
|799.512
Dolmadı
674.000
683.022
|256,53424
Dolmadı
239,19207
233,65026
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
2+0
2+0
|1
—
—
2
|1.050.753
Dolmadı
Dolmadı
626.203
|236,73588
Dolmadı
Dolmadı
239,26240
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|15.176
12.962
10.700
11.477
|426,97886
398,43885
420,19000
413,98800
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|22.103
20.789
17.700
17.285
|405,03240
371,13595
392,55313
390,09846
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.021
20.547
18.900
19.034
|401,94526
356,02764
388,51505
394,01625
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|35.381
18.721
18.200
19.916
|387,83058
358,57117
389,69119
392,87852
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.970
70.198
58.700
67.677
|367,89447
317,77582
353,25309
356,92810
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|129.485
142.322
135.000
155.312
|344,02127
291,05669
321,12850
325,39636
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|131.556
141.738
114.000
90.091
|343,41556
291,22038
328,30104
346,92213
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
110+3
100+3
|111
111
113
103
|139.059
99.313
62.500
60.862
|341,26464
305,20676
351,02407
360,51262
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|155.640
158.783
118.000
122.008
|336,70903
286,50257
326,55069
335,27946
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|172.082
170.408
131.000
141.270
|332,57758
283,52460
322,34400
329,34068
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|193.171
296.740
156.000
164.384
|327,74064
258,14163
314,70674
322,94528
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|220.701
234.486
171.000
195.456
|321,97467
269,37601
310,65035
315,29120
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|263.102
285.002
208.000
217.384
|314,15171
260,09876
301,59687
310,36379
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|271.790
356.444
210.000
178.729
|312,64702
248,94945
301,01745
319,29246
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|274.627
416.944
—
—
|312,17265
240,64544
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|408.973
433.735
312.000
332.107
|292,54594
238,47919
280,50325
288,72242
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|354,73609
292,75854
|368.495
403.426
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|352,58582
301,74720
|380.248
349.567
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|350,13006
304,24023
|394.156
336.040
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|333,17471
285,91001
|503.180
450.109
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|332,06073
269,80001
|511.246
582.562
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|354,73609
292,75854
|368.495
403.426
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|352,58582
301,74720
|380.248
349.567
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|350,13006
304,24023
|394.156
336.040
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|333,17471
285,91001
|503.180
450.109
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|332,06073
269,80001
|511.246
582.562
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|325,21512
277,56369
|563.284
514.418
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,40733
272,71088
|569.775
556.164
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|140+4
150+4
|144
154
|323,66218
268,40481
|575.795
595.577
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|323,31235
259,68140
|578.570
683.453
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|313,37757
260,95174
|665.946
670.095
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|312,64093
245,83643
|672.659
843.381
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|312,43336
258,10217
|674.562
700.497
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|310,12960
264,55390
|696.357
633.014
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Podoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|309,16858
251,09860
|705.783
780.894
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|305,88670
253,58991
|738.587
751.515
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|305,37791
248,01737
|743.842
817.333
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|305,20425
257,12409
|745.669
711.368
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|304,83222
247,61965
|749.570
822.115
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|301,74541
242,23718
|781.913
885.611
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İş ve Uğraşı Terapisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|298,22306
265,30720
|820.055
625.550
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|295,01963
242,45926
|855.772
883.091
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|294,43073
245,27674
|862.639
849.985
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|294,42596
236,70506
|862.697
950.022
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|293,98985
243,59613
|867.811
869.679
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|290,93541
236,41987
|903.722
953.393
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|289,43674
235,45603
|921.729
964.699
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,75621
236,26560
|929.941
955.209
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,70018
238,49498
|930.646
929.102
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|287,62519
241,95478
|943.794
888.912
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|287,61856
233,87844
|943.878
983.383
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|286,15774
229,75511
|962.049
1.034.423
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|120+3
120+3
|123
123
|283,68617
232,13711
|993.697
1.004.732
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|282,23280
220,36898
|1.012.425
1.158.518
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|280,98525
232,11960
|1.029.018
1.004.943
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|280,79676
233,56415
|1.031.503
987.259
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,20845
230,87404
|1.052.723
1.020.164
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|277,62244
234,60337
|1.074.362
974.714
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|277,16473
224,63794
|1.080.671
1.100.927
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|276,03679
225,02526
|1.096.422
1.095.832
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|275,45779
217,65072
|1.104.366
1.194.727
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|274,90192
217,50921
|1.112.070
1.196.661
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|274,50195
224,24933
|1.117.777
1.106.128
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|273,18134
225,63749
|1.136.745
1.087.703
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|272,98381
221,89613
|1.139.558
1.137.852
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|272,87915
217,09573
|1.141.163
1.202.110
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|272,70229
220,52036
|1.143.713
1.156.460
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|271,84915
223,32532
|1.156.022
1.118.611
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|271,60209
224,04094
|1.159.620
1.108.906
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|271,56254
219,51640
|1.160.211
1.169.827
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu
|Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)
|TYT
|41+2
40+1
|43
41
|271,29860
233,23217
|1.164.052
991.328
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Makine
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|269,72773
218,42618
|1.187.276
1.184.425
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|269,33149
211,02180
|1.193.242
1.286.236
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|268,05113
218,50970
|1.212.546
1.183.321
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
|Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|266,27637
199,58322
|1.239.638
1.459.702
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|266,03199
216,09111
|1.243.416
1.215.522
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|263,89198
217,39821
|1.276.589
1.198.107
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
|Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|263,18053
203,74072
|1.287.858
1.395.902
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Metalurji
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|263,05645
194,68126
|1.289.802
1.529.989
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,70540
210,85629
|1.295.379
1.288.628
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Kimya Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|261,93049
207,51998
|1.307.836
1.338.179
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|103+3
90+3
|106
93
|261,07972
219,04847
|1.321.772
1.176.089
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|120+3
110+3
|123
113
|259,57009
208,00083
|1.346.518
1.330.927
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|258,84435
207,53866
|1.358.507
1.337.901
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|258,27411
208,34106
|1.368.067
1.325.801
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|257,34808
210,52378
|1.383.659
1.293.541
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|256,54570
197,92254
|1.397.292
1.484.705
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|255,41220
201,12653
|1.416.836
1.435.986
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Kozmetik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|255,32262
190,52399
|1.418.317
1.576.932
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|255,22770
210,76429
|1.419.870
1.289.975
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|255,13178
202,55236
|1.421.574
1.413.965
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız) (2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|253,20996
203,23245
|1.455.065
1.403.545
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|252,20051
192,01544
|1.473.019
1.561.907
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|251,98945
194,18781
|1.476.709
1.536.338
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|251,36453
195,21958
|1.487.893
1.522.857
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|250,37755
195,93896
|1.505.879
1.513.232
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|250,37580
202,45697
|1.505.924
1.415.467
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|250,01121
204,60014
|1.512.532
1.382.667
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,70976
198,08312
|1.518.080
1.482.388
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,58428
204,38266
|1.520.321
1.386.039
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|249,58288
197,18064
|1.520.346
1.495.767
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
32
|247,22804
Dolmadı
|1.564.131
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|52+2
50+2
|54
52
|246,85416
193,17932
|1.571.270
1.548.739
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
28
|245,04221
Dolmadı
|1.606.008
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
18
|244,86050
Dolmadı
|1.609.537
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
49
|243,35041
Dolmadı
|1.639.022
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
60
|242,87092
Dolmadı
|1.648.343
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
74
|242,77769
Dolmadı
|1.650.172
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
41
|242,48838
Dolmadı
|1.655.878
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|1
—
|242,41872
Dolmadı
|1.657.237
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
18
|241,03049
Dolmadı
|1.684.688
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
43
|240,64408
Dolmadı
|1.692.449
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
34
|239,52029
Dolmadı
|1.715.375
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
58
|239,05066
Dolmadı
|1.725.040
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Boya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
8
|237,86302
Dolmadı
|1.749.910
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
50+2
|62
40
|237,02699
Dolmadı
|1.767.130
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
26
|236,97030
Dolmadı
|1.768.324
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
61
|235,76726
Dolmadı
|1.793.915
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek) (İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
27
|234,72299
Dolmadı
|1.816.455
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
31
|234,07082
Dolmadı
|1.830.481
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
66
|229,31578
Dolmadı
|1.936.695
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
41
|229,05349
Dolmadı
|1.942.725
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Çevre Temizliği ve Denetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
31
|228,89735
Dolmadı
|1.946.273
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|56+2
50+2
|58
25
|228,52941
Dolmadı
|1.954.871
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
21
|228,44275
Dolmadı
|1.956.887
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
39
|228,11629
Dolmadı
|1.964.535
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
14
|228,06455
Dolmadı
|1.965.801
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
5
|227,77821
Dolmadı
|1.972.375
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız) (İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
7
|227,02301
Dolmadı
|1.990.095
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
14
|225,41649
Dolmadı
|2.028.319
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
|Yerel Yönetimler
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
4
|221,64473
Dolmadı
|2.118.835
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
2+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
1
|Dolmadı
205,43833
|Dolmadı
1.369.876
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Podoloji
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
1+0
|1
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı