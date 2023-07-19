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Haberler Fotohaber Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 00:33

Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Oldukça köklü bir üniversite olan Kocaeli Üniversitesi Türkiye'de yer alan 1976 yılında " Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik, Makine, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları listesi.

Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Kocaeli Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Şu an Üniversite içerisinde barındırdığı 19 Fakülte ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 260+7
250+7
250+7
250+7		 267
257
257
257		 13.061
10.344
9.240
8.637		 507,23830
454,24453
511,55923
494,68835
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 75+2
80+2
80+2
80+2		 77
82
82
82		 31.511
27.043
25.500
22.427		 480,32225
422,11921
485,52836
463,52711
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 38.162
46.567
50.600
54.065		 471,84838
396,39954
454,50645
414,05714

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Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 50.908
64.055

 456,53742
376,74295
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 53.203
62.721
64.900
74.343		 453,82922
378,13884
438,12639
388,15843
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 65.945
73.864
72.900
74.239		 439,61011
366,80035
428,91412
388,27585
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 87.010
78.873
73.000
85.139		 417,74554
361,93830
428,83135
375,68514
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 87.068
89.315
81.900
76.874		 417,68571
352,29415
418,80479
385,12882
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 88.431
94.021
86.700
85.537		 416,31547
348,19874
413,57997
375,24167
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 99.739
128.046
136.000
159.472		 405,77021
321,69132
366,93204
315,56913
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 103.697
100.181
92.800
98.676		 402,11598
343,04228
407,09036
361,77702
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 104.371
111.064
98.300
96.192		 401,53514
334,15279
401,31457
364,26649
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 119.358
137.790
148.000
174.429		 388,66986
315,20134
357,21332
307,32152
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 125.546
127.955
103.000
94.716		 383,70654
321,75665
396,48117
365,68595
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 126.796
140.593
122.000
130.055		 382,69174
313,38798
378,39571
334,95378
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 137.779
129.089
112.000
116.625		 374,55980
320,98794
387,28698
345,49260
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 142.126
132.482
130.000
138.969		 371,39162
318,73404
371,85615
328,52091
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 146.905
133.167
111.000
87.754		 368,13726
318,22644
388,02462
372,82844
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 152.884
163.727
150.000
159.529		 364,09671
299,89440
355,69773
315,53307
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 168.878
177.426
144.000
147.866		 354,11271
292,77888
360,63344
322,65947
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 183.156
186.996
166.000
170.253		 346,00669
288,08284
344,75294
309,49786
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 201.736
225.472
201.000
209.766		 336,46133
271,72201
324,61309
290,74690
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
70+2
70+2
70+2		 82
72
72
72		 215.183
206.499
211.000
224.479		 330,08604
279,40287
319,51533
284,83807
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 223.548
248.580
221.000
213.018		 326,33456
263,33372
314,25142
289,42245
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 226.452
278.609
299.000
295.572		 325,05507
253,86909
283,51268
261,78504
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 242.756
228.125
218.000
252.039		 318,29579
270,70315
315,93512
274,95366
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 244.417
228.840
197.000
170.180		 317,62211
270,44135
326,25391
309,52634
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 258.779
262.689
230.000
246.358		 312,04068
258,74772
310,12076
276,91323
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 265.059
305.534
288.000
288.624		 309,75293
246,35232
287,30279
263,70388
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
10+1		 3
1

1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 11+1
11+1
11+1
11+1		 12
12
12
12		 287.903
285.315
278.000
297.207		 301,83437
251,91091
290,85016
261,33946
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
9		 289.441
298.610
285.000
Dolmadı		 301,35047
248,21505
288,17758
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 16
18
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
278.000
248.117		 Dolmadı
Dolmadı
290,60584
276,28745
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
70+2		 27
13
23
21		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 312.102
345.728
348.000
375.650		 294,23110
236,40966
268,31228
243,11376
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 350.513
368.979
364.000
363.634		 283,41816
230,28175
264,23371
245,56218
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1

 31
28

 382.014
Dolmadı

 275,64392
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
20+1
20+1		 31
29
21
21		 390.884
Dolmadı
376.000
383.695		 273,62617
Dolmadı
261,08712
241,49993
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1

 31
6

 500.485
Dolmadı

 253,10157
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
2+0
2+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0



Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 280+7
280+7
290+8
290+8		 287
287
298
298		 27.712
34.645
14.800
22.714		 419,82169
360,92737
424,44765
403,62261
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 106.000
91.212
85.500
94.579		 376,16047
324,41552
371,19286
350,86374
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 123.104
103.535
67.900
70.086		 369,01013
318,67825
380,12361
364,68718
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 227.523
174.751
161.000
182.698		 335,39040
292,54708
338,75454
315,05403
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 244.039
222.775
164.000
143.813		 331,35726
279,65129
337,36208
328,73197
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2


 82


 331.673


 312,98352
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 335.204
310.343
238.000
207.110		 312,34113
261,48727
313,73375
307,66199
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 348.640
389.690
307.000
268.764		 309,95874
248,71152
296,27654
291,96752
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Antrenörlük Eğitimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 353.387
365.057
288.000
306.632		 309,13326
252,45190
300,81486
283,87878
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 90+3


 93


 366.287


 306,93352
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 90+3


 93


 376.380


 305,25603
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 80+2


 82


 410.098


 299,98026
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Antrenörlük Eğitimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 479.988
519.768
398.000
414.722		 290,09306
231,60656
277,96740
265,16239
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 518.256
502.121
410.000
394.545		 285,23320
233,94393
275,84937
268,25835
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 90+3


 93


 532.940


 283,44546
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 80+2


 82


 537.813


 282,86355
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2


 82


 565.584


 279,61775
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 70+2


 72


 657.204


 269,77902
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2


 82


 659.745


 269,53046
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Rekreasyon
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
37
52
52		 664.076
Dolmadı
575.000
573.747		 269,10256
Dolmadı
251,05655
244,80896
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
14
41
 671.295
Dolmadı
763.000
 268,38200
Dolmadı
229,83118
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
34
41
52		 682.308
Dolmadı
501.000
518.364		 267,30591
Dolmadı
261,21941
251,23672
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
18
41
41		 699.357
Dolmadı
723.000
787.696		 265,67373
Dolmadı
233,87256
220,98110
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
28
52
52		 725.736
Dolmadı
614.000
711.279		 263,16964
Dolmadı
246,17076
230,86333
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2


 82


 744.845


 261,39569
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Rekreasyon
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
1
41
52		 799.512
Dolmadı
674.000
683.022		 256,53424
Dolmadı
239,19207
233,65026
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
2+0
2+0		 1


2		 1.050.753
Dolmadı
Dolmadı
626.203		 236,73588
Dolmadı
Dolmadı
239,26240
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 15.176
12.962
10.700
11.477		 426,97886
398,43885
420,19000
413,98800
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 22.103
20.789
17.700
17.285		 405,03240
371,13595
392,55313
390,09846
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.021
20.547
18.900
19.034		 401,94526
356,02764
388,51505
394,01625
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 35.381
18.721
18.200
19.916		 387,83058
358,57117
389,69119
392,87852
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.970
70.198
58.700
67.677		 367,89447
317,77582
353,25309
356,92810
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 129.485
142.322
135.000
155.312		 344,02127
291,05669
321,12850
325,39636
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 131.556
141.738
114.000
90.091		 343,41556
291,22038
328,30104
346,92213
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
110+3
100+3		 111
111
113
103		 139.059
99.313
62.500
60.862		 341,26464
305,20676
351,02407
360,51262
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 155.640
158.783
118.000
122.008		 336,70903
286,50257
326,55069
335,27946
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 172.082
170.408
131.000
141.270		 332,57758
283,52460
322,34400
329,34068
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 193.171
296.740
156.000
164.384		 327,74064
258,14163
314,70674
322,94528
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 220.701
234.486
171.000
195.456		 321,97467
269,37601
310,65035
315,29120
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 263.102
285.002
208.000
217.384		 314,15171
260,09876
301,59687
310,36379
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 271.790
356.444
210.000
178.729		 312,64702
248,94945
301,01745
319,29246
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0

 12
12

 274.627
416.944

 312,17265
240,64544
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 408.973
433.735
312.000
332.107		 292,54594
238,47919
280,50325
288,72242
Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 354,73609
292,75854		 368.495
403.426
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 352,58582
301,74720		 380.248
349.567
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 350,13006
304,24023		 394.156
336.040
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 333,17471
285,91001		 503.180
450.109
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 332,06073
269,80001		 511.246
582.562
Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Kocaeli Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 354,73609
292,75854		 368.495
403.426
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 352,58582
301,74720		 380.248
349.567
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 350,13006
304,24023		 394.156
336.040
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 333,17471
285,91001		 503.180
450.109
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 332,06073
269,80001		 511.246
582.562

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 325,21512
277,56369		 563.284
514.418
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,40733
272,71088		 569.775
556.164
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 140+4
150+4		 144
154		 323,66218
268,40481		 575.795
595.577
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 323,31235
259,68140		 578.570
683.453
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 313,37757
260,95174		 665.946
670.095
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 312,64093
245,83643		 672.659
843.381
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 312,43336
258,10217		 674.562
700.497
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,12960
264,55390		 696.357
633.014
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Podoloji
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 309,16858
251,09860		 705.783
780.894
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 305,88670
253,58991		 738.587
751.515
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 305,37791
248,01737		 743.842
817.333
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 305,20425
257,12409		 745.669
711.368
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 304,83222
247,61965		 749.570
822.115
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 301,74541
242,23718		 781.913
885.611
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İş ve Uğraşı Terapisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 298,22306
265,30720		 820.055
625.550
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 295,01963
242,45926		 855.772
883.091
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 294,43073
245,27674		 862.639
849.985
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 294,42596
236,70506		 862.697
950.022
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 293,98985
243,59613		 867.811
869.679
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 290,93541
236,41987		 903.722
953.393
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 289,43674
235,45603		 921.729
964.699
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,75621
236,26560		 929.941
955.209
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,70018
238,49498		 930.646
929.102
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 287,62519
241,95478		 943.794
888.912
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 287,61856
233,87844		 943.878
983.383
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 286,15774
229,75511		 962.049
1.034.423
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 120+3
120+3		 123
123		 283,68617
232,13711		 993.697
1.004.732
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 282,23280
220,36898		 1.012.425
1.158.518
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 280,98525
232,11960		 1.029.018
1.004.943
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 280,79676
233,56415		 1.031.503
987.259
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,20845
230,87404		 1.052.723
1.020.164
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 277,62244
234,60337		 1.074.362
974.714
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 277,16473
224,63794		 1.080.671
1.100.927
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 276,03679
225,02526		 1.096.422
1.095.832
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 275,45779
217,65072		 1.104.366
1.194.727
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 274,90192
217,50921		 1.112.070
1.196.661
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 274,50195
224,24933		 1.117.777
1.106.128
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 273,18134
225,63749		 1.136.745
1.087.703
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 272,98381
221,89613		 1.139.558
1.137.852
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 272,87915
217,09573		 1.141.163
1.202.110
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 272,70229
220,52036		 1.143.713
1.156.460
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 271,84915
223,32532		 1.156.022
1.118.611
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 271,60209
224,04094		 1.159.620
1.108.906
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 271,56254
219,51640		 1.160.211
1.169.827
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İzmit Meslek Yüksekokulu		 Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)		 TYT 41+2
40+1		 43
41		 271,29860
233,23217		 1.164.052
991.328
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Makine
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 269,72773
218,42618		 1.187.276
1.184.425
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 269,33149
211,02180		 1.193.242
1.286.236
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,05113
218,50970		 1.212.546
1.183.321
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu		 Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 266,27637
199,58322		 1.239.638
1.459.702
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 266,03199
216,09111		 1.243.416
1.215.522
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 263,89198
217,39821		 1.276.589
1.198.107
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu		 Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 263,18053
203,74072		 1.287.858
1.395.902
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Metalurji
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 263,05645
194,68126		 1.289.802
1.529.989
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,70540
210,85629		 1.295.379
1.288.628
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Kimya Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 261,93049
207,51998		 1.307.836
1.338.179
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 103+3
90+3		 106
93		 261,07972
219,04847		 1.321.772
1.176.089
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 120+3
110+3		 123
113		 259,57009
208,00083		 1.346.518
1.330.927
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 258,84435
207,53866		 1.358.507
1.337.901
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 258,27411
208,34106		 1.368.067
1.325.801
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 257,34808
210,52378		 1.383.659
1.293.541
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 256,54570
197,92254		 1.397.292
1.484.705
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 255,41220
201,12653		 1.416.836
1.435.986
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Kozmetik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
26		 255,32262
190,52399		 1.418.317
1.576.932
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 255,22770
210,76429		 1.419.870
1.289.975
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 255,13178
202,55236		 1.421.574
1.413.965
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız) (2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 253,20996
203,23245		 1.455.065
1.403.545
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 252,20051
192,01544		 1.473.019
1.561.907
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 251,98945
194,18781		 1.476.709
1.536.338
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 251,36453
195,21958		 1.487.893
1.522.857
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 250,37755
195,93896		 1.505.879
1.513.232
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 250,37580
202,45697		 1.505.924
1.415.467
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 250,01121
204,60014		 1.512.532
1.382.667
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,70976
198,08312		 1.518.080
1.482.388
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,58428
204,38266		 1.520.321
1.386.039
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 249,58288
197,18064		 1.520.346
1.495.767
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
32		 247,22804
Dolmadı		 1.564.131
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 52+2
50+2		 54
52		 246,85416
193,17932		 1.571.270
1.548.739
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
28		 245,04221
Dolmadı		 1.606.008
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
18		 244,86050
Dolmadı		 1.609.537
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
49		 243,35041
Dolmadı		 1.639.022
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
60		 242,87092
Dolmadı		 1.648.343
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
74		 242,77769
Dolmadı		 1.650.172
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
41		 242,48838
Dolmadı		 1.655.878
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0		 1
 242,41872
Dolmadı		 1.657.237
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
18		 241,03049
Dolmadı		 1.684.688
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
43		 240,64408
Dolmadı		 1.692.449
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
34		 239,52029
Dolmadı		 1.715.375
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
58		 239,05066
Dolmadı		 1.725.040
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Boya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
8		 237,86302
Dolmadı		 1.749.910
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölcük Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
50+2		 62
40		 237,02699
Dolmadı		 1.767.130
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
26		 236,97030
Dolmadı		 1.768.324
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
61		 235,76726
Dolmadı		 1.793.915
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek) (İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
27		 234,72299
Dolmadı		 1.816.455
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
31		 234,07082
Dolmadı		 1.830.481
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
66		 229,31578
Dolmadı		 1.936.695
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
41		 229,05349
Dolmadı		 1.942.725
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Çevre Temizliği ve Denetimi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
31		 228,89735
Dolmadı		 1.946.273
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 56+2
50+2		 58
25		 228,52941
Dolmadı		 1.954.871
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
21		 228,44275
Dolmadı		 1.956.887
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
39		 228,11629
Dolmadı		 1.964.535
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
14		 228,06455
Dolmadı		 1.965.801
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
5		 227,77821
Dolmadı		 1.972.375
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız) (İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
7		 227,02301
Dolmadı		 1.990.095
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
14		 225,41649
Dolmadı		 2.028.319
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu		 Yerel Yönetimler
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
4		 221,64473
Dolmadı		 2.118.835
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kandıra Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
2+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
1		 Dolmadı
205,43833		 Dolmadı
1.369.876
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Meslek Yüksekokulu		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Podoloji
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
1+0		 1
 Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
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