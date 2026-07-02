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Haberler Fotohaber Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:53

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

Emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde "kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?" sorusu yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak artış oranı, emeklinin kök aylığı üzerinden hesaplanırken en düşük emekli aylığı uygulaması nedeniyle hesaba yatan tutar ile kök maaş arasında fark oluşabiliyor. İşte, kök maaş hesaplama ekranı ve merak edilenler…

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Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

Temmuz ayı emekli zammı için gözler haziran enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık artış oranı, ocak-haziran dönemindeki TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu süreçte emekliler, kök maaşlarına uygulanacak zam oranını ve en düşük emekli aylığı düzenlemesinin hesaplarına nasıl yansıyacağını araştırıyor.

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş ya da kök aylık, emeklinin SGK kayıtlarındaki prim ödemeleri ve sigortalılık süresi üzerinden hesaplanan temel emekli aylığıdır.

Bu tutar belirlenirken kişinin çalıştığı dönemlerde bildirilen kazançları, toplam prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve aylık bağlama oranı dikkate alınıyor. Emeklinin hesabına yatan toplam tutar, kök maaştan farklı olabilir.

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Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Kök maaş için herkes açısından geçerli tek bir rakam bulunmuyor. Hesaplamada emeklinin kişisel çalışma ve prim bilgileri esas alınıyor.

Kök aylığın belirlenmesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplam prim ödeme gün sayısı

Prime esas kazanç, yani SGK'ya bildirilen ücret

Sigortalılık süresi

Emeklilik türü ve statüsü

Aylık bağlama oranı

Çalışılan dönemler ve bu dönemlere ait güncelleme katsayıları

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

SSK VE BAĞ- KUR EMEKLİLERİNİN KÖK MAAŞI ARTACAK MI?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin temmuz döneminde alacağı zam oranı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak. Ocak-haziran dönemine ait enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte emeklilerin kök aylıklarına yansıyacak artış oranı da ortaya çıkacak.

Temmuz ayında en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ile taban maaşın hangi tutara çıkarılacağı, zam oranlarının kesinleşmesinin ardından belli olacak. Bu nedenle kök maaşı düşük olan emeklilerin hesabına yatacak nihai tutar, hem enflasyon zammına hem de olası taban aylık düzenlemesine göre şekillenecek.

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök aylıklarına ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinden SGK hizmetlerinde yer alan aylık bilgisi ekranlarından kontrol edebiliyor.

SSK emeklileri için 4A Emekli Aylık Bilgisi, Bağ-Kur emeklileri için ise 4B Emekli Aylık Bilgisi hizmeti kullanılabiliyor. Ekranda yer alan aylık tutarı, ek ödeme bilgileri ve kesintiler incelenerek kök aylığa ilişkin bilgi edinilebiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-emekli-aylik-bilgisi-hesaplama

https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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