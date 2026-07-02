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Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:53
Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı
Emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde "kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?" sorusu yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak artış oranı, emeklinin kök aylığı üzerinden hesaplanırken en düşük emekli aylığı uygulaması nedeniyle hesaba yatan tutar ile kök maaş arasında fark oluşabiliyor. İşte, kök maaş hesaplama ekranı ve merak edilenler…