Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 2026 e- Devlet emekli kök aylığı sorgulama ekranı

SSK VE BAĞ- KUR EMEKLİLERİNİN KÖK MAAŞI ARTACAK MI?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin temmuz döneminde alacağı zam oranı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak. Ocak-haziran dönemine ait enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte emeklilerin kök aylıklarına yansıyacak artış oranı da ortaya çıkacak.

Temmuz ayında en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ile taban maaşın hangi tutara çıkarılacağı, zam oranlarının kesinleşmesinin ardından belli olacak. Bu nedenle kök maaşı düşük olan emeklilerin hesabına yatacak nihai tutar, hem enflasyon zammına hem de olası taban aylık düzenlemesine göre şekillenecek.