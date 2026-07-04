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Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!
Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:13
Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda gözler Kolombiya ile Gana arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de adını son 16 turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki Kolombiya - Gana maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları ve muhtemel ilk 11'ler...