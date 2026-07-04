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Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:13

Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda gözler Kolombiya ile Gana arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de adını son 16 turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki Kolombiya - Gana maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları ve muhtemel ilk 11'ler...

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Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geliyor. Kolombiya, grubunu yenilgisiz lider tamamlarken; Gana ise en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükseldi. Büyük heyecana sahne olacak maçın yayın saati ve kanal bilgisi merak ediliyor.

Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!

KOLOMBİYA - GANA MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Dünya Kupası Kolombiya Gana maçı 4 Temmuz Cumartesi TSİ 04:30'da oynanacak

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Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!

KOLOMBİYA - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!

MUHTEMEL 11'LER

Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Arias, Lerma, Puerta, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.

Gana: Asare, Senaya, Adjei, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Thomas, Sibo, Ayew, Sulemana, Semenyo.

Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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