Kolombiya - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın bilgisi!

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geliyor. Kolombiya, grubunu yenilgisiz lider tamamlarken; Gana ise en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükseldi. Büyük heyecana sahne olacak maçın yayın saati ve kanal bilgisi merak ediliyor.