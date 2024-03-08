Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KONYA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER
Meram KADIMÜRSEL C.
Hüyük KIRELİ MH.ÇARŞI C.
Karatay SAKSAĞANLAR C
Meram HARMANCIK MH.SELBASAN C.
Meram YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ C.
Selçuklu HOCACİHAN ZÜLFİKAR C.
Selçuklu AKABE C.
Çumra YOLBAŞI C.
Cihanbeyli SEHER C.
Selçuklu OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ C.
Sarayönü LADİK MH.YEŞİLBAĞLAR C.
Karatay MEHMET ŞEN TOPAL HOCA C.
Meram D.ZİYABARLAS MH.YENİ C.
Meram HOCALAR C.
Meram HOCALAR C.
Seydişehir HÜDAVERDİ C.
Selçuklu ELMALI HAMDİ YAZIR C.
Cihanbeyli YENİ C.
Meram KONEVİ C.
Karatay ULUIRMAK NURANİYE C
Selçuklu BARDAKÇI C.
Bozkır HZ.ÖMER C.
Selçuklu ADNAN MENDERES C.
Ilgın LALAMUSTAFAPAŞA C.
Ilgın LALAMUSTAFAPAŞA C.
Seydişehir ÇAVUŞ MH.ÇAYBAŞI C.
Seydişehir ÇAVUŞ MH.ÇAYBAŞI C.
Seydişehir ÇAVUŞ MH.ÇAYBAŞI C.
Karatay YEDİLER MH.SANCAK C.
Altınekin ÖLMEZ C.
Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.
Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.
Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.
Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.
Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.
Selçuklu ADNAN SÜRMEGÖZ NİŞANTAŞ KÖŞE (SARI)C.
Akşehir DOĞRUGÖZ MH.YENİ C.
Selçuklu YÖRÜNGE C.
Akşehir REİS MH.YK.C.
Karatay ULUBATLIHASAN MH. FİRDEVS C.
Akören ŞERİFE HATUN C.
Meram SELVER MEHMET AKİF C.
Selçuklu HZ. İSMAİL C.
Meram HÜSEYİN GÜNHAN C.
Meram YEŞİLYURT C.
Ereğli SAZGEÇİT MH. MENDERES C.
Ahırlı AKKİSE MH.HZ.HAMZA C.
Meram ABDÜLMÜMİN C.
Çumra KÜMBETLİ C.
Ilgın BİLALİ HABEŞİ C.
Seydişehir RAVZA C.
Meram KAPU C.
Meram KAPU C.
Hadim BADEMLİ MH.BÜYÜK C.
Cihanbeyli YENİCEOBA MH. ULU C.
Çumra İÇERİ ÇUMRA MH.ÖMEREFENDİOĞLU C.
Sarayönü 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.
Meram YAYLAPINAR YEŞİL C.
Altınekin DEDELER MH.MEVLANA C
Selçuklu ERENKÖY TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCA C.
Selçuklu KEMAL ONSUN C.
Selçuklu YILDIRIM BEYAZIT
Beyşehir CUMA C.
Beyşehir CUMA C.
Selçuklu MUSALLA HALKABİKÖŞK C.
Selçuklu KURŞUNCULAR C.
Selçuklu KURŞUNCULAR C.
Selçuklu MEHMET EMİN BAKDEMİR BÜYÜKKAPCI C.
Karatay PİRİMEHMET PAŞA C.
Selçuklu SİLLE ERENKÖY C.
Çeltik YUNUS EMRE C.
Ilgın ÇİĞİL MH. ÇARŞI C.
Ereğli KARAGÖZLER C.
Seydişehir ORTAKARAÖREN MH.ÇOMAKLAR C.
Selçuklu İMAM-I ASIM C.
Doğanhisar ULU C.
Doğanhisar ULU C.
Selçuklu ALEMDAR C.