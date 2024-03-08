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Haberler Fotohaber Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:38

Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşuluyor. Bereket, yardımlaşma birlik ve beraberlik ayı özlenen sahur ve iftarlarıyla birlikte geliyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar imsak ile oruçlarına başlayıp iftar vakti ile sonlandıracaklar. Oruç ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlar için Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Konya İmsakiye takvimiyle birlikte Konyalılar oruçlarına başlayacakları sahur saatini ve oruçlarını açacakları iftar saatini öğreniyor. Ramazan öncesinden Diyanet takvimi ile birlikte oluşturulan imsakiyeler il il yayınlandı. İşte 2024 Konya iftar, sahur, imsak saatleri

Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KONYA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Konya İftar Vakti: 19:00

Konya Sahur (İmsak) Vakti: 05:40

Konya Teravih Namazı Vakti: 20:15
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Konya İftar Vakti: 19:01

Konya Sahur (İmsak) Vakti: 05:38

Konya Teravih Namazı Vakti: 20:16

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Konya İftar Vakti: 19:02

Konya Sahur (İmsak) Vakti: 05:37

Konya Teravih Namazı Vakti: 20:17

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Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KONYA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Meram KADIMÜRSEL C.

Hüyük KIRELİ MH.ÇARŞI C.

Karatay SAKSAĞANLAR C

Meram HARMANCIK MH.SELBASAN C.

Meram YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ C.

Selçuklu HOCACİHAN ZÜLFİKAR C.

Selçuklu AKABE C.

Çumra YOLBAŞI C.

Cihanbeyli SEHER C.

Selçuklu OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ C.

Sarayönü LADİK MH.YEŞİLBAĞLAR C.

Karatay MEHMET ŞEN TOPAL HOCA C.

Meram D.ZİYABARLAS MH.YENİ C.

Meram HOCALAR C.

Meram HOCALAR C.

Seydişehir HÜDAVERDİ C.

Selçuklu ELMALI HAMDİ YAZIR C.

Cihanbeyli YENİ C.

Meram KONEVİ C.

Karatay ULUIRMAK NURANİYE C

Selçuklu BARDAKÇI C.

Bozkır HZ.ÖMER C.

Selçuklu ADNAN MENDERES C.

Ilgın LALAMUSTAFAPAŞA C.

Ilgın LALAMUSTAFAPAŞA C.

Seydişehir ÇAVUŞ MH.ÇAYBAŞI C.

Seydişehir ÇAVUŞ MH.ÇAYBAŞI C.

Seydişehir ÇAVUŞ MH.ÇAYBAŞI C.

Karatay YEDİLER MH.SANCAK C.

Altınekin ÖLMEZ C.

Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.

Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.

Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.

Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.

Selçuklu SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C.

Selçuklu ADNAN SÜRMEGÖZ NİŞANTAŞ KÖŞE (SARI)C.

Akşehir DOĞRUGÖZ MH.YENİ C.

Selçuklu YÖRÜNGE C.

Akşehir REİS MH.YK.C.

Karatay ULUBATLIHASAN MH. FİRDEVS C.

Akören ŞERİFE HATUN C.

Meram SELVER MEHMET AKİF C.

Selçuklu HZ. İSMAİL C.

Meram HÜSEYİN GÜNHAN C.

Meram YEŞİLYURT C.

Ereğli SAZGEÇİT MH. MENDERES C.

Ahırlı AKKİSE MH.HZ.HAMZA C.

Meram ABDÜLMÜMİN C.

Çumra KÜMBETLİ C.

Ilgın BİLALİ HABEŞİ C.

Seydişehir RAVZA C.

Meram KAPU C.

Meram KAPU C.

Hadim BADEMLİ MH.BÜYÜK C.

Cihanbeyli YENİCEOBA MH. ULU C.

Çumra İÇERİ ÇUMRA MH.ÖMEREFENDİOĞLU C.

Sarayönü 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.

Meram YAYLAPINAR YEŞİL C.

Altınekin DEDELER MH.MEVLANA C

Selçuklu ERENKÖY TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCA C.

Selçuklu KEMAL ONSUN C.

Selçuklu YILDIRIM BEYAZIT

Beyşehir CUMA C.

Beyşehir CUMA C.

Selçuklu MUSALLA HALKABİKÖŞK C.

Selçuklu KURŞUNCULAR C.

Selçuklu KURŞUNCULAR C.

Selçuklu MEHMET EMİN BAKDEMİR BÜYÜKKAPCI C.

Karatay PİRİMEHMET PAŞA C.

Selçuklu SİLLE ERENKÖY C.

Çeltik YUNUS EMRE C.

Ilgın ÇİĞİL MH. ÇARŞI C.

Ereğli KARAGÖZLER C.

Seydişehir ORTAKARAÖREN MH.ÇOMAKLAR C.

Selçuklu İMAM-I ASIM C.

Doğanhisar ULU C.

Doğanhisar ULU C.

Selçuklu ALEMDAR C.

Konya iftar vakti 2024: 11 Mart Konya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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