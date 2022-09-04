Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Konya Tramvay Durak İsimleri

Konya raylı sistem olan tramvay günümüzde birçok kişi tarafından kullanılıyor. 44 tane istasyonu bulunan tramvay hattının birçok durağı bulunuyor. 41,1 km uzunlukta olan tramvay sistemi kişileri şehrin birçok yerine rahatlıkla ulaştırıyor. Tramvay sistemine entegre edilecek olan metro inşaatının da yakında başlanması bekleniyor. Tramvay durakları arasındaki mesafeler ise her durak için farklı olabiliyor. Bu nedenle kişilerin gitmek istedikleri yer dikkate alındığında belirli noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Durak isimleri ise şu şekildedir: