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Haberler Fotohaber Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:57

Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Konya tramvay durakları isimleri, şehir içi ulaşım açısından araştırılan bir konudur. Rahat ve hızlı bir şekilde seyahat edebilmek için Konya tramvay durakları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bu bakımdan tramvay durakları Konya halkı tarafından en merak edilenler içerisindedir. Tramvay hatları farklı duraklarda yolcu indirme ve bindirme yaptığından kişiler kolay bir ulaşım şansına sahip olabiliyor. Bu nedenle Konya tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Konya tramvay durakları isimleri şehir içi ulaşımı açısından oldukça önemli konulardır. Tramvay hatları şehir içinde birçok yere ulaşan bir ulaşım şeklidir. Bu şekilde hem kolay hem de hızlı bir ulaşım sağlanabiliyor. Tramvay durakları arası kaç dakika soruları büyük bir önem taşıyor. Çünkü her durak arasında mesafe ve süre değişebiliyor. Birçok durağı bulunan Konya tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Konya Tramvay Durak İsimleri

Konya raylı sistem olan tramvay günümüzde birçok kişi tarafından kullanılıyor. 44 tane istasyonu bulunan tramvay hattının birçok durağı bulunuyor. 41,1 km uzunlukta olan tramvay sistemi kişileri şehrin birçok yerine rahatlıkla ulaştırıyor. Tramvay sistemine entegre edilecek olan metro inşaatının da yakında başlanması bekleniyor. Tramvay durakları arasındaki mesafeler ise her durak için farklı olabiliyor. Bu nedenle kişilerin gitmek istedikleri yer dikkate alındığında belirli noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Durak isimleri ise şu şekildedir:

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Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Hat 1: Alaaddin Selçuk Üniversitesi Tramvay Durakları

  • kampüs tramvay hareket Merkezi
  • Kayalar Cami İstasyonu
  • Bosna Hersek İstasyonu
  • Buzlukbaşı Köprüsü Durağı
  • Fırat Caddesi İstasyonu
  • Piri Reis Durağı
  • Sancak İstasyonu
  • Japon Parkı Tramvay Durağı
  • Yazır İstasyonu
  • MTA Durağı
  • Elmalı Hamdi İstasyonu
  • MEDAŞ Durağı
  • Otogar Tramvay Hareket Merkezi
  • Otogar Durağı
  • Erenkaya Caddesi Durağı
  • Binkonutlar İstasyonu
  • Eyüp Sultan İstasyonu
  • Birinci Organize Sanayi İstasyonu
  • Teknik Lise Durağı
  • Şehitler Cami Tramvay Durağı
  • Aylınlık Evler Tramvay Durağı
  • T23 Tramvay Durağı
  • Eski Sanayi İstasyonu
  • Kunduracılar İstasyonu
  • Kule Tramvay Durağı
  • Nalçacı İstasyonu
  • Belediye Tramvay Durağı
  • Kültürpark Tramvay Durağı
  • Zafer Tramvay Durağı
  • Alaaddin Tramvay İstasyonu
  • Tıp fakültesi istasyonu
  • Hukuk Fakültesi istasyonu
  • Fen Edebiyat Fakültesi Durağı
  • Mühendislik Fakültesi Durağı

Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Hat 2: Adliye Alaaddin Tramvay Durakları

  • Zafer Tramvay İstasyonu
  • Alaaddin Tramvay İstasyonu
  • Hükümet Tramvay İstasyonu
  • Mevlana Tramvay İstasyonu
  • Mevlana Kültür Merkezi Tramvay İstasyonu
  • Fetih Caddesi İstasyonu
  • Spor ve Kongre Merkezi İstasyonu
  • Karşehir İstasyonu
  • Adliye İstasyonu
Konya Tramvay Durakları İsimleri - Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Konya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Konya şehir içi ulaşımda en çok kullanılan ulaşım araçlarından birisi olan tramvay son derece geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Tramvay seferleri sabahları saat 06:00'da başlamakta olup 24:00'a kadar devam ediyor. Aynı zamanda tramvay hattının gece seferleri de bulunuyor.

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