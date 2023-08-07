Giriş Tarihi: 07.08.2023 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 17:35

KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA: Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak? Deprem haritası ile en riskli ilçeler belli oldu!

Konya diri fay hattı haritası ile en riskli ilçeler gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü Konya'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Selçuklu olarak kayıtlara geçen sarsıntı sonrası Konya'da büyük deprem bekleniyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasına göre ülkemizin en geniş yüzölçümüne sahip bu il üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki, Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak? İşte, 2023 Türkiye deprem haritası sorgulama ekranı…