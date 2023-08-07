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Haberler Fotohaber KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA: Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak? Deprem haritası ile en riskli ilçeler belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 17:35

KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA: Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak? Deprem haritası ile en riskli ilçeler belli oldu!

Konya diri fay hattı haritası ile en riskli ilçeler gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü Konya'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Selçuklu olarak kayıtlara geçen sarsıntı sonrası Konya'da büyük deprem bekleniyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasına göre ülkemizin en geniş yüzölçümüne sahip bu il üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki, Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak? İşte, 2023 Türkiye deprem haritası sorgulama ekranı…

KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İLE EN RİSKLİ İLÇELER || Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak?

Konya'da büyük deprem bekleniyor mu sorusu yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos Pazartesi günü Konya Selçuklu'da bir deprem meydana geldi. 2.9 şiddetindeki sarsıntı sonrası Konya deprem risk haritası gündemdeki yerini aldı. Bu noktada şehrin sakinleri, "Konya'da büyük deprem olacak mı, bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? İşte, Türkiye deprem haritası sorgulama ile en riskli iller ve ilçeler listesi…

KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İLE EN RİSKLİ İLÇELER || Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: KONYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos Pazartesi günü Konya ili Çaltı Selçuklu ilçesinde saat 16.08'de bir deprem meydana geldi.

2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İLE EN RİSKLİ İLÇELER || Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak?

YER: CALTI-SELCUKLU (KONYA)

TARİH: 07.08.2023

SAAT:16:08:35

DERİNLİK: 5.2

BÜYÜKLÜK: 2.9

KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İLE EN RİSKLİ İLÇELER || Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak?

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında 5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.

Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.

KONYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İLE EN RİSKLİ İLÇELER || Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, büyüklüğü ne kadar olacak?

YILLARA GÖRE KONYA'DA YAŞANAN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Konya bölgesinde(37°30'-39°00' enlem ve 31°30'-33°00' boylamları arasında), bölgedeki fayların hareketlerinebağlı olarak büyüklükleri 0.0-5.7 arasında değişen 150 adet deprem oluşmuştur.

Bu depremlerden 5 tanesi 5-6, 32 tanesi ise 4-5 büyüklüğüne sahip depremlerdir.

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