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Haberler Fotohaber Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:16

Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde temmuz ayıyla birlikte yeni tarife uygulanmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel ücret listesinde Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için araç sınıflarına göre yeni geçiş bedelleri yer aldı. Sürücüler, "Yeni köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli otoyol ücretleri…

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Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

Temmuz ayının ilk günüyle birlikte köprü geçiş ücretleri güncellendi. Tarifede otomobiller için Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş bedeli aynı tutarda belirlenirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yeni fiyat uygulamasına geçildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarifesinde ise değişiklik yapılmadı.

Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

YENİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLDU?

Yeni köprü geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla uygulanmaya başladı.

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Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Osmangazi Köprüsü'nde otomobil olarak bilinen 1'inci sınıf araçların geçiş ücreti 1.170 TL oldu.

Araç sınıflarına göre Osmangazi Köprüsü yeni geçiş ücretleri şöyle:

  • 1. sınıf araç: 1.170 TL
  • 2. sınıf araç: 1.870 TL
  • 3. sınıf araç: 2.225 TL
  • 4. sınıf araç: 2.950 TL
  • 5. sınıf araç: 3.720 TL
  • 6. sınıf araç (motosiklet): 820 TL
Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1'inci sınıf araçlar için geçiş ücreti 1.170 TL olarak belirlendi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç sınıflarına göre uygulanacak yeni tarife şöyle:

  • 1. sınıf araç: 1.170 TL
  • 2. sınıf araç: 1.465 TL
  • 3. sınıf araç: 2.635 TL
  • 4. sınıf araç: 2.925 TL
  • 5. sınıf araç: 5.560 TL
  • 6. sınıf araç (motosiklet): 295 TL
Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 110 TL oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için güncel geçiş ücretleri şu şekilde:

  • 1. sınıf araç: 110 TL
  • 2. sınıf araç: 145 TL
  • 3. sınıf araç: 270 TL
  • 4. sınıf araç: 690 TL
  • 5. sınıf araç: 860 TL
  • 6. sınıf araç (motosiklet): 75 TL
Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde yeni tarife kapsamında değişiklik yapılmadı.

Bu iki köprüde mevcut geçiş ücretleri uygulanmaya devam edecek.

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