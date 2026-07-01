Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

Temmuz ayının ilk günüyle birlikte köprü geçiş ücretleri güncellendi. Tarifede otomobiller için Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş bedeli aynı tutarda belirlenirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yeni fiyat uygulamasına geçildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarifesinde ise değişiklik yapılmadı.