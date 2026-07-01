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Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:16
Köprü geçiş ücretleri güncellendi! Yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde temmuz ayıyla birlikte yeni tarife uygulanmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel ücret listesinde Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için araç sınıflarına göre yeni geçiş bedelleri yer aldı. Sürücüler, "Yeni köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli otoyol ücretleri…