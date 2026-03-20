Haberler Fotohaber Köprüler ve otoyolları bayramda ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? İşte Ramazan Bayramı'nda ücretsiz yollar
Giriş Tarihi: 20.03.2026 08:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı boyunca otoyol ve köprü geçişlerinde ücret alınmayacak. Bu kapsamda vatandaşlar, bayram tatilinde hangi köprülerin ücretsiz, hangilerinin normal tarifeyle işlem gördüğünü merak ediyor.

Ramazan Bayramı'nda seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar, yol masraflarını da göz önünde bulunduruyor. Bu süreçte, otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile bayram boyunca geçiş tarifeleri kesinlik kazandı. İşte tüm detaylar.

BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı boyunca bazı köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Buna göre, 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayıp 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki yollar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.

HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz geçiş uygulaması ağırlıklı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul'daki bazı köprülerde geçerli oluyor. Öte yandan yap-işlet-devret kapsamında işletilen otoyol ve köprüler bu kapsama her zaman dahil edilmiyor.

Bu nedenle sürücülerin güncel resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIYOR!

Bayram boyunca trafikte denetimlerin artırılması planlanıyor. Ana yollar ve otoyollarda ek önlemler devreye alınırken, dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluğu düzenlemek için çeşitli adımlar atılıyor.

Bayram süresince sürücülerin trafik yoğunluğunu daha az hissetmeleri için gece saatleri veya sabah erken saatlerde yola çıkmaları tavsiye ediliyor.

