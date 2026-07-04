KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KOSGEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

KOSGEB destek elemanı alımına başvuracak adayların ortaöğretim veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Adayların 2024 KPSS B grubu KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olması şartı aranacak.

Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, adayların emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olması da şartlar arasında yer alıyor.