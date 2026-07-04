Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:20

KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KOSGEB, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Destek elemanı (hizmetli) kadrosu için yapılacak alımda başvuru tarihleri, KPSS şartı ve adaylarda aranacak nitelikler merak ediliyor. Peki, KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

  • ABONE OL
KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), farklı illerde istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapacak. İdari hizmet sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek alımda adaylar, 2024 KPSS ortaöğretim puanına göre yazılı veya sözlü sınav yapılmadan yerleştirilecek.

KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOSGEB 15 sözleşmeli personel alımı başvuruları 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar başvurularını 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KOSGEB HANGİ İLLERE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

KOSGEB tarafından yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında görev yapmak üzere toplam 15 destek elemanı (hizmetli) alınacak. Alım yapılacak her il için birer kişilik kontenjan ayrıldı.

Personel alımı; Ağrı, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla, Şanlıurfa ve Van illerini kapsıyor.

KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KOSGEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

KOSGEB destek elemanı alımına başvuracak adayların ortaöğretim veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Adayların 2024 KPSS B grubu KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olması şartı aranacak.

Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, adayların emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olması da şartlar arasında yer alıyor.

KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların, başvuru ekranına T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ilan detaylarını incelemesi, başvuru yapmak istediği ili seçmesi ve istenen bilgileri eksiksiz şekilde tamamlaması gerekecek.

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA