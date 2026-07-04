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KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:20
KOSGEB personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
KOSGEB, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Destek elemanı (hizmetli) kadrosu için yapılacak alımda başvuru tarihleri, KPSS şartı ve adaylarda aranacak nitelikler merak ediliyor. Peki, KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?