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Haberler Fotohaber KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:21

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilen Koton Mağazacılık BIST işlem tarihi belli oluyor. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 30,50 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemleri 30 Nisan 2-3 mayısta son buldu. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla Koton Mağazacılık halka arz sonuçlarını araştırıyor. Peki, Koton Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi? İşte, Koton Mağazacılık Borsa işlem tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa’da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Peki, Koton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa’da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 Nisan ve 2 - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplayan Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Bu sonuca göre şirketin halka açıklık oranı, %16,5 olarak gerçekleşti.

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KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa’da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Koton halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 10 Mayıs Cuma günü Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa’da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 1.965 adedi şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılar ve 161 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcılara ortalama 34 lot (1.037 TL) dağıtılmış oldu.

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa’da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Koton Mağazacılık halka arzı katılım endeksine uygun (XKTUM) olarak işlem görecek.

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