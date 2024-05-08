KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa’da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Nisan ve 2 - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplayan Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Bu sonuca göre şirketin halka açıklık oranı, %16,5 olarak gerçekleşti.