Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:21
KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilen Koton Mağazacılık BIST işlem tarihi belli oluyor. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 30,50 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemleri 30 Nisan 2-3 mayısta son buldu. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla Koton Mağazacılık halka arz sonuçlarını araştırıyor. Peki, Koton Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi? İşte, Koton Mağazacılık Borsa işlem tarihi ve ayrıntılı bilgiler.