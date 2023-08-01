Kova dolunayı burçlara etkileri nelerdir, ne zaman? İşte Astroloji rehberi ile 1 Ağustos 2023 Kova dolunayı etkileri

KOÇ

Koç burçları, Kova dolunayında sosyal çevrelerini değiştirmek isteyecekler. Aynı zamanda planlarıyla ilgili somut adımlar atabilirler. Gökyüzü, Koç burçlarına parasal anlamda destek verecek. Biraz tükenmiş ve yorulmuş hissedebilirler, enerjilerini yükseltecek eylemlerde bulunmalarında fayda var.

BOĞA

Boğa burçları Kova dolunayında kariyerleriyle ilgili kararlar verebilir, sonuçlar alabilirler. Jüpiter karesinden dolayı fazla abartmamaya dikkat etsinler. Gökyüzündeki Mars ve Jüpiter üçgen açısı, Boğa burçlarına aşk ve eğlence konusunda fırsatlar verecek. Merkür ve Satürn karşıtlığı umutsuzluk yaratsa da tuzağa düşmesinler. Aşk arayan Boğa burçları, adım atmaktan çekinmesin.

İKİZLER

İkizler burçları Kova dolunayında yurt dışı ve eğitim temalarını gündemlerine alabilir; vizyonlarını geliştirecek farklı insanlarla bir araya gelebilirler. Her şeye yetişmeye çalışırken yorgun düşebilirler, bu süreçte önceliklerini belirlemelerinde fayda var. Mars ve Jüpiter üçgeni İkizler burçlarını, kendilerine iyi gelecek eylemlerde bulunmaları konusunda destekleyecek. İş ve aile konularında umutsuzluğa düşebilirler ancak bu geçici bir durum. Pozitif düşüncelerde kalmaya özen göstersinler.

YENGEÇ

Yengeç burçları, Kova dolunayında mevcut yatırımlarının sonucunu alabilir ya da yeni yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirler. Gündemlerinde dava, kredi ve sigorta temaları olacak. Yengeç burçları bu dönemde oldukça sosyal olup, çok farklı ortamlara girecek. İletişim ve seyahat konularında beklenmeyen bir engelle karşılaşabilirler, morallerini bozmamaya özen göstersinler.