Kova dolunayı burçlara etkileri nelerdir, ne zaman? İşte Astroloji rehberi ile 1 Ağustos 2023 Kova dolunayı etkileri

ASLAN
Aslan burçları, Kova dolunayında ilişkiler ve ortaklıklar konusunda karar verecek. İlişkisi olan Aslan burçları dolunayla birlikte 'tamam ya da devam' kararı verirken, yalnız olanlar ise yalnızlıklarını sonlandıracak. Bu dönemde yurt dışı ve eğitim konularına yoğunlaşabilirler. Para ve kariyer konularında karşılarına güzel fırsatlar çıkacak. Bu dönemde Aslan burçları enerjik anlamda yüksek olacak ancak bekledikleri ödemeler konusunda tahmin ettiklerinden daha fazla bekleyebilirler, morallerini bozmasınlar.
BAŞAK
Başak burçları Kova dolunayında işle ilgili sonuçlar alabilir ya da mevcut işlerinden ayrılma kararı alabilirler. Gündemlerinde para, yatırım, kredi ve sigortalar olacak. Başak burçları dolunay sürecinde yurt dışı ve eğitim konularında güzel fırsatlarla karşılaşabilir. İkili ilişkilerde iletişim anlamında zorlanabilirler, dikkatli olmalarında fayda var.
TERAZİ
Terazi burçları Kova dolunayında gündemlerine mevcut ilişkilerini alacak, 'tamam ya da devam' kararı verecekler. Karar verme sürecinde abartmaya meyilli olabilirler, sakin kalmalarında fayda var. Gökyüzü Terazi burçlarına maddi anlamda destekler sunacak, akıcı bir enerji verecek. Ancak günlük rutinlerinden dolayı yorgunluk hissi oluşabilir, dikkat etsinler.
AKREP
Akrep burçları Kova dolunayında ev ve aile konularında kararlar verecek. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine sakin kalmalarında fayda var. Gökyüzündeki Mars ve Jüpiter üçgeni, Akrep burçlarına yeni ortamlara girme, yeni ilişkiler başlatma konularında destek verecek. Dolunay sürecinde mevcut ilişkilerine biraz mesafe koyma kararı alabilirler.