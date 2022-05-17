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Haberler Fotohaber Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 18:18

Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Koyunhisar Savaşı diğer ismiyle Bafeus Muharebesi, birçok tarihçi ve tarih kaynakları tarafından Osmanlı'nın temellerini oluşturan etmenlerden birisi olarak kabul edilen bir savaştır. Tarih derslerinde 'Osmanlı'nın Kuruluşu' konusunda sıklıkla altı çizilen, birçok yönden ilk olma ve ehemmiyetli özellikleri barındıran Koyunhisar Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Koyunhisar Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Bu soruların yanıtlarını ve Koyunhisar Savaşı hakkında merak edilen detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Osmanlı Beyliği'nin kuruluş temellerinin en önemli savaşlarından biri olan Koyunhisar Savaşı, akıbetinde birçok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Osmanlı'nın Anadolu'daki yerini ve rolünü keskinleştiren hatta bu konuda mihenk taşı olan Koyunhisar Savaşı tarihi nedir? Koyunhisar Savaşı'nın önemi nedir? İşte detaylı bilgiler...

Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Osmanlı'nın kuruluşunun hemen akabinde toprak büyütme ve güçlenme gayesi ile Osmanlı Beyliği birlikleri Bilecik'in Yenişehir dolaylarını kuşatarak almıştır. Bu zaferin ardından rotayı İznik ve Bursa'ya çeviren Osmanlı Beyliği hazırlığını yapmış ve Osman Gazi komutasındaki ordu İznik'i kuşatma altına almıştır. Durumdan haberdar olan Bizans valileri Bizans İmparatorluğuna haber göndererek yardım talep etmiştir. Osmanlı'nın büyümesinden ve devlet kurmasından haliyle çekinen Bizanslılar, bu yardım talebine karşılık olarak İznik tarafına yaklaşık 2000 askerden oluşan bir ordu göndermiştir.

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Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Koyunhisar yakınlarda kendi ordularından iki kat daha büyüklükteki yaklaşık olarak 5000 askerden oluşan Osmanlı ordusuyla karşılan Bizans ordusu, savaşın daha ilk evresinde kayıplar vermeye başlamıştır. 18 – 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında gerçekleşen bu savaşı Osman Gazi'nin yönetimindeki Osmanlı ordusu zaferle neticelendirmiştir. Büyük bir yenilgiye uğrayan Bizans ordusu gemilerine binerek kaçmıştır.

Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Koyunhisar Savaşı'nın Önemi

Koyunhisar Muhaberesi'nin gerçekleştiği dönem Osmanlı bir devlet değil beylik konumunda idi. Koyunhisar Savaşı zaferiyle Osmanlı Beyliği devlet olma temellerini atmış, Anadolu'daki varlığını ispatlamıştır. Bu bilgilere ilaveten Bizans'ın karşısında üstünlüğünü ispat eden Osman Gazi birçok beyliğe karşı itibar kazanmıştır.

Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Koyunhisar Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Koyunhisar Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Nedenler;

  • Osmanlı'nın fetihlere başlayarak büyümeye başlaması.
  • Bizans'ın Osmanlı Beyliği'ni yıkmak istemesi.
  • Osmanlı'nın Anadolu'da hakimiyet sahibi ve tanınır bir devlet olma gayesi.
  • Bizans'ın kendi çıkarları için Osmanlıya ait olan toprakları almak istemesi.
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