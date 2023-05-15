KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

KPSS lisans 2023 başvuru tarihleri sınava kısa bir süre kala gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerin dört yıllık herhangi bir lisans bölümünden mezun adayların gireceği KPSS A grubu sınavının başvuru tarihleri adaylar tarafından anbean sorgulanıyor. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları aynı zamanda Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırma yapıyor. ÖSYM takviminin yayınlanması ile KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT tarihleri kesinleşti. Milyonlarca adayın gireceği sınavlara dair tüm detaylar ilmik ilmik belli oluyor ve sabah.com.tr aracılığıyla yayınlanıyor. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür), Eğitim Bilimleri, ÖABT, Alan Bilgisi sınavı başvuru tarihleri ve sınavlara ait tüm detaylar.