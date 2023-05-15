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Haberler Fotohaber KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 15.05.2023 20:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 19:25

KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

KPSS lisans 2023 başvuru tarihleri sınava kısa bir süre kala gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerin dört yıllık herhangi bir lisans bölümünden mezun adayların gireceği KPSS A grubu sınavının başvuru tarihleri adaylar tarafından anbean sorgulanıyor. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları aynı zamanda Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırma yapıyor. ÖSYM takviminin yayınlanması ile KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT tarihleri kesinleşti. Milyonlarca adayın gireceği sınavlara dair tüm detaylar ilmik ilmik belli oluyor ve sabah.com.tr aracılığıyla yayınlanıyor. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür), Eğitim Bilimleri, ÖABT, Alan Bilgisi sınavı başvuru tarihleri ve sınavlara ait tüm detaylar.

KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

KPSS 2023 ne zaman sorusu sınava hazırlanan milyonlarca adayın gündeminden hiç eksik olmuyor. Üniversite eğitimlerini dört yıllık fakültelerden tamamlayarak mezun olan ya da son sınıf öğrencisi adayların girdiği KPSS A grubu sınavı hakkındaki her detay merak edilip, takip ediliyor. Eğitim Fakültesi mezunları ve formasyon belgesi sahibi adayların gireceği Eğitim Bilimleri sınavı ile ÖABT sınavı hakkındaki detaylar ÖSYM takvimi ile kesinlik kazandı. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür), Eğitim Bilimleri, ÖABT, Alan Bilgisi sınavı başvuru tarihleri ve sınavlara ait tüm detaylar.

KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri de netleşti.

Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

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KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumları belirleyen adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunacak. Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

2023 KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber sınav ücretleri de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS 2023 Başvuruları başladı mı? ÖSYM takvimi ile KPSS LİSANS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  1. Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,
  2. Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde
  3. A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.
  4. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
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