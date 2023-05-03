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Haberler Fotohaber KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:13

KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

KPSS 2023 ne zaman? ÖSYM takvimi ile bu sene yapılacak KPSS A grubu sınav tarihleri belli oldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS lisans sınavı için başvuru işlemlerine ilişkin detaylar oldukça merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi son dakika açıklaması ile güncellendi. Takvimle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans, ortaöğretim için ayrı ayrı sorgulamalar başladı. KPSS ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri sınava girecek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. Adaylar 2023 KPSS başvuru tarihi ve ücreti için de araştırmalara başladı. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

ÖSYM kasım ayında yayınladığı sınav takvimini seçim ve sınavların çakışmaması için geri almıştı. Seçim tarihinin netlik kazanması ve seçime çok a bir süre kalmasının ardından ÖSYM, resmi sitesinde yayınladığı duyuru ile yani sınav takvimi kamuoyuna sunuldu. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Başkan Bayram Ali Ersoy, 2023 ÖSYM Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi hakkında beklenen bilgileri paylaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav tarihleri araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek sınavların ardından sonuçlar da ay sonunda belli olacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? İşte, GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2023 başvuru, sınav ve sonuç tarihleri…

KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; 2023 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 ÖSYM takviminin açıklanmasıya beraber KPSS başvuru tarihleri de belirlendi.

Buna göre; adaylar, 16-29 Mayıs arasında KPSS sınavı için başvuru yapabilecek. İlk başvuruyu kaçıranlar, geç başvurudan yararlanabilecek.

KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"

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