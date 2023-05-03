Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:13

KPSS 2023 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU: 2023 KPSS Lisans Başvuru tarihleri, ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS ne zaman yapılacak, sınav başvuruları başladı mı?

KPSS 2023 ne zaman? ÖSYM takvimi ile bu sene yapılacak KPSS A grubu sınav tarihleri belli oldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS lisans sınavı için başvuru işlemlerine ilişkin detaylar oldukça merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi son dakika açıklaması ile güncellendi. Takvimle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans, ortaöğretim için ayrı ayrı sorgulamalar başladı. KPSS ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri sınava girecek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. Adaylar 2023 KPSS başvuru tarihi ve ücreti için de araştırmalara başladı. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…