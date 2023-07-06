KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atama için tercihler bugün itibariyle başladı 13 Temmuz'da sona erecek. Adaylar tercih etmek istedikleri tüm kadro ve pozisyonları için tercihte bulunacaklar. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır merak ediyor. İşte, KPSS 2023/1 tercih robotu…