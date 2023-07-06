KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI!

18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır