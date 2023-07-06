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Haberler Fotohaber KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları
Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 13:50

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atama için tercihler bugün itibariyle başladı 13 Temmuz'da sona erecek. Adaylar tercih etmek istedikleri tüm kadro ve pozisyonları için tercihte bulunacaklar. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır merak ediyor. İşte, KPSS 2023/1 tercih robotu

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KPSS 2023/1 tercih robotu araştırmaları sürüyor. Adaylar 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. ÖSYM üzerinden yapılacak tercihler 13 Temmuz Perşembe günü 23.59'da sona erecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının tercih edecekleri kadro ve pozisyonlar araştırılıyor. Aranan nitelik kodlarını taşıyan bölümlere adaylar tercih yapabilecek. Peki, KPSS 2023/1 tercihleri nasıl yapılır, branş dağılımı ve kontenjanlar ne kadar? İşte, KPSS 2023/1 tercih kılavuzu…

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI!

18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır

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KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2023/1 TERCİHLERİ KADRO VE POZİSYONLARI

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
Özel Koşullar

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NİTELİK KODLARI

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

Adaylar tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

KPSS 2023/1 tercih kılavuzu | KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih robotu ile aranan nitelikler ve nitelik kodları

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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