Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:56
KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/2 tercih sonuçları araştırılmaya başladı. Tercih sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Memur olarak atanmak isteyenlerin tercih başvuruları sonrası yerleştirme sonuçları beklenmeye başladı. KPSS tercih işlemleri 20 Aralık itibarıyla başlamış 27 Aralık 2023 tarihinde sonlanmıştı. Ortaöğretim, ön lisan ve lisans mezunları için birçok puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları