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Haberler Fotohaber KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 15:16

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açıldı. Memur olarak atanmak isteyenlerin tercih başvuruları sonrası yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sorgulamaya başladılar. KPSS tercih işlemleri 20 Aralık itibarıyla başlamış 27 Aralık 2023 tarihinde sonlanmıştı. Ortaöğretim, ön lisan ve lisans mezunları için birçok puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

An itibarıyla KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar şimdi sonuç ekranlarını sorguluyor. Peki, 2022/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte, ÖSYM AİS sonuç ekranı…

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KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇ EKRANI

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