KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

An itibarıyla KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar şimdi sonuç ekranlarını sorguluyor. Peki, 2022/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte, ÖSYM AİS sonuç ekranı…