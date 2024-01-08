Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
15:16
KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açıldı. Memur olarak atanmak isteyenlerin tercih başvuruları sonrası yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sorgulamaya başladılar. KPSS tercih işlemleri 20 Aralık itibarıyla başlamış 27 Aralık 2023 tarihinde sonlanmıştı. Ortaöğretim, ön lisan ve lisans mezunları için birçok puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı!