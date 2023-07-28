KPSS ALAN SINAVI SAAT KAÇTA 2023? Alan Bilgisi sınavı ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? Lisans 2023 KPSS sınav süresi ve soru sayısı!

KPSS alan bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Toplam 3 oturumdan oluşan lisans sınavına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce memur adayı katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem adaylar hem de velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İlk ve ikinci oturum 29 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olup adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye'den toplam 240 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2023 YKS Alan Bilgisi sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.