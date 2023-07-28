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Haberler Fotohaber KPSS ALAN SINAVI SAAT KAÇTA 2023? Alan Bilgisi sınavı ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? Lisans 2023 KPSS sınav süresi ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 23:05

KPSS ALAN SINAVI SAAT KAÇTA 2023? Alan Bilgisi sınavı ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? Lisans 2023 KPSS sınav süresi ve soru sayısı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları için beklenen tarih geldi çattı. Kamuda memur olmanın hayaliyle sınava katılım sağlayacak binlerce aday akşam saatleriyle beraber "KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar, Alan Bilgisi ilk oturumda 150, ikinci oturumda 150, üçüncü oturumda ise 160 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, Alan Bilgisi 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

KPSS alan bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Toplam 3 oturumdan oluşan lisans sınavına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce memur adayı katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem adaylar hem de velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İlk ve ikinci oturum 29 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olup adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye'den toplam 240 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2023 YKS Alan Bilgisi sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

KPSS alan bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Toplam 3 oturumdan oluşan lisans sınavına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce memur adayı katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem adaylar hem de velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İlk ve ikinci oturum 29 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olup adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye'den toplam 240 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2023 YKS Alan Bilgisi sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

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KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum şeklinde 28-29 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Oturum saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.

KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumunda adaylara; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından 120 soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

2. Oturumda; Hukuk, İktisat, Maliye testlerinden oluşan 120 soruluk kitapçık verilecek ve için 150 dakika süre tanınacak.

3. oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik testlerinden oluşan 120 soru sorulacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.

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