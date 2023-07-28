KPSS ALAN SINAVI SAAT KAÇTA 2023? Alan Bilgisi sınavı ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? Lisans 2023 KPSS sınav süresi ve soru sayısı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları için beklenen tarih geldi çattı. Kamuda memur olmanın hayaliyle sınava katılım sağlayacak binlerce aday akşam saatleriyle beraber "KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar, Alan Bilgisi ilk oturumda 150, ikinci oturumda 150, üçüncü oturumda ise 160 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, Alan Bilgisi 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!