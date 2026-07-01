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Haberler Fotohaber KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:50

KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans maratonunda kritik süreç başladı. "KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları ÖSYM tarafından yayımlanan güncel kılavuz doğrultusunda netleşti. İşte, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru ekranı, ücret ve tarih detayları…

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KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılım sağlayacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime uygun olarak KPSS Lisans başvuruları Temmuz ayında tamamlanacak. KPSS başvuru kılavuzu ile adaylar işlemlerini adım adım tamamlayacak.

KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları başladı.

KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlanacak.

Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak.

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KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI

KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

2026 KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 800 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 500 TL olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAVI TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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