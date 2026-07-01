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KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:50
KPSS Başvuru Süreci Başladı! ÖSYM ile 2026 KPSS lisans başvuru ekranı
Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans maratonunda kritik süreç başladı. "KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları ÖSYM tarafından yayımlanan güncel kılavuz doğrultusunda netleşti. İşte, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru ekranı, ücret ve tarih detayları…