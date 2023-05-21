KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları alınmaya devam ediyor. Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılacak öğrenciler ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden işlemlerini tamamlıyor. KPSS başvuru tarihi 2023 araştırmasıyla son tarih merak ediliyor. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden alınan başvurular gündemdeki yerini koruyor. KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Başvurularda son günleri kaçırmak istemeyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, KPSS başvuru ne zaman son, sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…