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Haberler Fotohaber KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi
Giriş Tarihi: 21.05.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 17:19

KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları alınmaya devam ediyor. Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılacak öğrenciler ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden işlemlerini tamamlıyor. KPSS başvuru tarihi 2023 araştırmasıyla son tarih merak ediliyor. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden alınan başvurular gündemdeki yerini koruyor. KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Başvurularda son günleri kaçırmak istemeyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, KPSS başvuru ne zaman son, sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

KPSS başvurusu ne zaman son merak ediliyor. Devlette memur olarak çalışmak isteyenler kendi branşlarına göre araştırmalarına başladı. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Yaz aylarında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru tarihi 2023 sorusu yanıt arıyor. Sonuçların ardından tercih dönemi beklenecek. Peki, 2023 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm detaylar…

KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri devam ediyor.

Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başladı ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

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KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS başvuru kılavuzuna göre,

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2023-KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi.

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