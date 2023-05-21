KPSS LİSANS BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI 2023 | KPSS başvuru ne zaman son, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

KPSS başvurusu ne zaman son merak ediliyor. Devlette memur olarak çalışmak isteyenler kendi branşlarına göre araştırmalarına başladı. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Yaz aylarında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru tarihi 2023 sorusu yanıt arıyor. Sonuçların ardından tercih dönemi beklenecek. Peki, 2023 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm detaylar…