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KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:39
KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte milyonlarca memur adayının beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı süreçleri netleşti. Bu yıl kamuda görev almak isteyen lisans mezunları ve mezun adayları için kritik viraj olan KPSS lisans başvuruları, Temmuz ayı itibarıyla resmen erişime açılıyor. Sınav maratonuna hazırlanan adayların mağduriyet yaşamamak adına belirlenmiş yasal süreler içinde işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlaması gerekiyor. İşte, 2026 KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi.