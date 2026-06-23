KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?

Belirlenen ilk başvuru tarihini teknik aksaklıklar, ödeme problemleri ya da unutma gibi nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM her yıl olduğu gibi yine bir "Geç Başvuru" penceresi açıyor. 2026 yılı planlamasında KPSS lisans geç başvuru tarihleri 22 – 23 Temmuz 2026 olarak ilan edildi. Ancak unutulmamalıdır ki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal döneme kıyasla %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir.