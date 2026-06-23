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Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:39

KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte milyonlarca memur adayının beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı süreçleri netleşti. Bu yıl kamuda görev almak isteyen lisans mezunları ve mezun adayları için kritik viraj olan KPSS lisans başvuruları, Temmuz ayı itibarıyla resmen erişime açılıyor. Sınav maratonuna hazırlanan adayların mağduriyet yaşamamak adına belirlenmiş yasal süreler içinde işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlaması gerekiyor. İşte, 2026 KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi.

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KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026-2027 yılı devlet kadrolarına yapılacak atamalar için büyük önem taşıyan Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının resmi kılavuzu adayların erişimine sunuluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre bu sene oturumlar Eylül ve Ekim aylarına yayılırken, ilk süreç en çok adayın katılım gösterdiği lisans düzeyindeki sınavlarla başlıyor. KPSS başvuru ve sınav takvimi şimdiden ajandalarda yerini aldı.

KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 ÖSYM TAKVİMİ: KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca adayın gözü kulağı olan resmi açıklama ÖSYM cephesinden geldi. Güncel takvime göre, 2026 KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 günü sona erecek.

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KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?

Belirlenen ilk başvuru tarihini teknik aksaklıklar, ödeme problemleri ya da unutma gibi nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM her yıl olduğu gibi yine bir "Geç Başvuru" penceresi açıyor. 2026 yılı planlamasında KPSS lisans geç başvuru tarihleri 22 – 23 Temmuz 2026 olarak ilan edildi. Ancak unutulmamalıdır ki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal döneme kıyasla %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir.

KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU: GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

Başvuru işlemlerini başarıyla tamamlayan lisans düzeyindeki memur adayları için büyük sınav maratonu sonbaharda başlayacak. ÖSYM'nin belirlediği resmi sınav günleri şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS A Grubu Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS A Grubu Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026

Oturumların ardından büyük heyecanla beklenecek olan sınav sonuçları ise resmi takvime göre 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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