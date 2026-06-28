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Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:10

KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte milyonlarca memur adayının beklediği KPSS başvuru tarihleri 2026 yılı için resmen netleşti. Bu yıl kamuda görev almak isteyen lisans mezunları, temmuz ayı itibarıyla müracaat ekranının açılmasını bekliyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav tarihleri:

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KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürerken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adayların rehber edineceği güncel takvimi paylaştı. Memurluk hayali kuran binlerce adayın gözü kulağı kılavuz bilgilerine çevrilmiş durumda. KPSS lisans başvuru tarihleri başlar başlamaz adayların yoğun mesaisi de resmiyette başlamış olacak.

KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM'nin resmi takvim verilerine göre, 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026 KPSS Lisans geç başvuru günleri ise 22 - 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

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KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılım sağlayacak adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. İnternet aracılığıyla ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre girilerek başvuru ekranına erişim sağlanacak.

KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS LİSANS SINAV OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar eylül ayında yoğun bir sınav takvimine dahil olacak. Takvime göre oturumların gerçekleştirileceği tarihler şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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