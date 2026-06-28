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KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:10
KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte milyonlarca memur adayının beklediği KPSS başvuru tarihleri 2026 yılı için resmen netleşti. Bu yıl kamuda görev almak isteyen lisans mezunları, temmuz ayı itibarıyla müracaat ekranının açılmasını bekliyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav tarihleri: