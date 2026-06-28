KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM'nin resmi takvim verilerine göre, 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026 KPSS Lisans geç başvuru günleri ise 22 - 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.