KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 KPSS Lisans oturumları öncesinde hazırlıklar sürüyor. Başvuru tarihleri ve ücretleri sınava katılmayı planlayan adayların gündeminde yer alıyor. Takvimin netleşmesiyle birlikte başvuru süreci ve diğer detaylar da belli oldu. İşte KPSS başvuru ve sınav takvimi hakkında detaylar;