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KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 16:19
KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adaylarının gözü 2026 KPSS takvimine çevrildi. Lisans düzeyinde yapılacak sınav için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu? İşte başvuru ve sınav takvimi.