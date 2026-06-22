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Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 16:19

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adaylarının gözü 2026 KPSS takvimine çevrildi. Lisans düzeyinde yapılacak sınav için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu? İşte başvuru ve sınav takvimi.

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KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 KPSS Lisans oturumları öncesinde hazırlıklar sürüyor. Başvuru tarihleri ve ücretleri sınava katılmayı planlayan adayların gündeminde yer alıyor. Takvimin netleşmesiyle birlikte başvuru süreci ve diğer detaylar da belli oldu. İşte KPSS başvuru ve sınav takvimi hakkında detaylar;

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç şu şekilde işleyecek;

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026

Sonuç Tarihi: 7 Ekim 2026

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı KPSS başvuru ücretleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmedi. Sınav ücretleri başvuru kılavuzu yayınlandığında netlik kazanacak.

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KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön lisans takvimi ise şu şekilde belirlendi:

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 19 – 20 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücretleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

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