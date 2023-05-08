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Haberler Fotohaber KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:28

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

KPSS başvuru tarihi 2023 yılı için araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Bölyece kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan ''2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de gündemdeki yerini aldı. Bu yıl ortaöğretim ve önlisans sınavları yapılmayacak olup sadece lisans oturumları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS lisans ne zaman, kaç gün kaldı, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile KPSS 2023 sınav ve başvuru tarihleri…

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

KPSS ne zaman 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim ve önlisans oturumları bu yıl düzenlenmeyecek olup lisans oturumu için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren lisans mezunu memur adayları ise bu noktada ''KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri de netleşti.

Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumları belirleyen adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunacak. Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

2023 KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber sınav ücretleri de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

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