KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

KPSS başvuru tarihi 2023 yılı için araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Bölyece kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan ''2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de gündemdeki yerini aldı. Bu yıl ortaöğretim ve önlisans sınavları yapılmayacak olup sadece lisans oturumları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS lisans ne zaman, kaç gün kaldı, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile KPSS 2023 sınav ve başvuru tarihleri…