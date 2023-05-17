KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

KPSS başvuru ekranı 2023 yılı için erişime açıldı. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek - Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlıyor. Lisans mezunları ise bu noktada KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS başvuru ücreti 2023 listesi yayınlana kılavuz ile belli oldu. İşte, ÖSYM ile Lisans KPSS başvuru kılavuzu 2023 ve ücreti hakkında ayrıntılı bilgiler…