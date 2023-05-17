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Haberler Fotohaber KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:53

KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

KPSS başvuru ekranı 2023 yılı için erişime açıldı. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek - Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlıyor. Lisans mezunları ise bu noktada KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS başvuru ücreti 2023 listesi yayınlana kılavuz ile belli oldu. İşte, ÖSYM ile Lisans KPSS başvuru kılavuzu 2023 ve ücreti hakkında ayrıntılı bilgiler…

KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı araştırmaları hız kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumu için başvurular 16 Mayıs'ta başladı ve ay sonuna kadar devam edecek. Genel Yetenek - Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları temmuz ayında yapılacak. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar, eğitim aldıkları branşlara göre sınavlara katılım sağlayacak. Sınav hazırlıkları tam gaz devam ederken KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki, KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kaç TL, nereden yatırılır? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS lisans başvuru ekranı 2023 ve sınav tarihleri takvimi.

KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

ÖSYM DUYURDU: 2023 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir son dakika açıklaması ile 2023 KPSS başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.''

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KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS başvuru kılavuzuna göre,

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2023-KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu ile 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvuru ekranı ve sınav takvimi

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2023

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

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