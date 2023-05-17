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Haberler Fotohaber KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:40

KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS başvuruları başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS ekranına yoğunluk kazandırdı. Kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Puanını alacak adaylar tercihleri bekleyecek. Peki, KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte başvuru tarihi ve ücreti

KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2023 KPSS başvuruları başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla KPSS başvuruları başladı ve 29 Mayıs'a kadar devam edecek. KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu netlik kazandı. Bu doğrultuda, KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı ve 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ücreti, Alan Bilgisi oturumları, ÖABT oturumu ücreti merak edildi. Peki 2023 ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR!

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

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KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.

Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

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KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.

KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"

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