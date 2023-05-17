KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS başvuruları başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS ekranına yoğunluk kazandırdı. Kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Puanını alacak adaylar tercihleri bekleyecek. Peki, KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte başvuru tarihi ve ücreti