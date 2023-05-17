KPSS BAŞVURU EKRANI 2023: ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2023 KPSS başvuruları başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla KPSS başvuruları başladı ve 29 Mayıs'a kadar devam edecek. KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu netlik kazandı. Bu doğrultuda, KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı ve 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ücreti, Alan Bilgisi oturumları, ÖABT oturumu ücreti merak edildi. Peki 2023 ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?