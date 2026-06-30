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Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:37

KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği ÖSYM sınav takvimi netleşti. Bu kapsamda en çok merak edilen KPSS lisans başvuru takvimi 2026 yılı için resmen ilan edildi. Kamuda görev almak adına hazırlıklarını sürdüren adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzuna göre Temmuz ayının ilk gününden itibaren resmi müracaat işlemlerini başlatabilecek.

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KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Devlet kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılım sağlayacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek süreçte, adayların hak kaybı yaşamaması adına belirlenmiş yasal süreler içinde harç ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Eylül ayında yapılacak zorlu maratonun ilk adımı olan KPSS başvuru tarihleri başlıyor.

KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre, 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, belirtilen tarihlerde gece saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamak zorundadır.

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KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Belirlenen ana başvuru tarihlerini çeşitli nedenlerle kaçıran memur adayları için ÖSYM ikinci bir şans tanımaktadır. 2026 KPSS Lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak takvime işlenmiştir. Ancak geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücretinin standart ücrete oranla yüzde 50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.

KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS LİSANS SINAV OTURUMLARI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Temmuz ayındaki müracaat sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, Eylül ayında düzenlenecek olan yoğun bir sınav takvimine dahil olacaklar. Sınav oturumlarının tarih sıralaması şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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