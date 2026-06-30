KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Belirlenen ana başvuru tarihlerini çeşitli nedenlerle kaçıran memur adayları için ÖSYM ikinci bir şans tanımaktadır. 2026 KPSS Lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak takvime işlenmiştir. Ancak geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücretinin standart ücrete oranla yüzde 50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.