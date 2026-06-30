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KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:37
KPSS lisans başvuru takvimi 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği ÖSYM sınav takvimi netleşti. Bu kapsamda en çok merak edilen KPSS lisans başvuru takvimi 2026 yılı için resmen ilan edildi. Kamuda görev almak adına hazırlıklarını sürdüren adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzuna göre Temmuz ayının ilk gününden itibaren resmi müracaat işlemlerini başlatabilecek.