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Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:29

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu personeli adaylarının kilitlendiği KPSS lisans başvuru tarihleri 2026 yılı için resmen ilan edildi. ÖSYM kılavuzu ışığında yürütülecek süreçte genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi oturumları için adayların önündeki süre daralıyor. Peki, ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, son gün hangi tarih? İşte tüm resmi detaylar...

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KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce mezunun heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından güncellenen takvime göre, bu yılki KPSS başvurularının ilk adımı Temmuz ayının ilk gününde atılıyor. Adaylar, dijital ortamda başvurularını yapıp eylül ayındaki büyük sınavlara odaklanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

Milyonlarca adayın gözü kulağı olan resmi takvim ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 günü mesai bitimiyle (elektronik ortamda saat 23.59'da) son bulacak.

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KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-KPSS Lisans seçeneğini işaretleyerek işlemlerini yapabilirler.

Belirlenen resmi tarihleri her ne sebeple olursa olsun kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru imkanı tanıyor. Takvime göre 2026 KPSS lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ

Başvuru sürecinin sorunsuz tamamlanmasının ardından adaylar için eylül ayında yoğun bir sınav takvimi başlayacak. ÖSYM'nin yayınladığı güncel sınav takvimi şu şekilde şekillendi:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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