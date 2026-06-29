KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-KPSS Lisans seçeneğini işaretleyerek işlemlerini yapabilirler.

Belirlenen resmi tarihleri her ne sebeple olursa olsun kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru imkanı tanıyor. Takvime göre 2026 KPSS lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.