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KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:29
KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Kamu personeli adaylarının kilitlendiği KPSS lisans başvuru tarihleri 2026 yılı için resmen ilan edildi. ÖSYM kılavuzu ışığında yürütülecek süreçte genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi oturumları için adayların önündeki süre daralıyor. Peki, ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, son gün hangi tarih? İşte tüm resmi detaylar...