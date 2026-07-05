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ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2026 15:15
ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?
Kamu kurumlarında çalışmak hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milyonlarca adayın odaklandığı 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından resmen güncellendi. Yılın en kapsamlı merkezi sınav maratonu olan Kamu Personel Seçme Sınavı için lisans düzeyinde başvurular Temmuz ayının ilk günlerinde alınmaya başlarken; gözler ön lisans, ortaöğretim ve DHBT müracaat tarihlerine çevrildi. İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi detayları...