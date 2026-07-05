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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2026 15:15

ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kamu kurumlarında çalışmak hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milyonlarca adayın odaklandığı 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından resmen güncellendi. Yılın en kapsamlı merkezi sınav maratonu olan Kamu Personel Seçme Sınavı için lisans düzeyinde başvurular Temmuz ayının ilk günlerinde alınmaya başlarken; gözler ön lisans, ortaöğretim ve DHBT müracaat tarihlerine çevrildi. İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi detayları...

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kamu personeli olmak isteyenler adaylar, devlet kadrolarına atanabilmek adına kritik eşik olan KPSS başvuru ve sınav oturum günlerini ve sonuçların ilan edileceği takvim detaylarını merakla araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 KPSS sınav takvimi ile lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına dair tüm süreç netleşti. Böylece adayların hazırlıklarını bu tarihlere göre planlaması ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM duyurusu ile 2026 KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS DHBT TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Kasım 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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