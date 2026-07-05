ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kamu personeli olmak isteyenler adaylar, devlet kadrolarına atanabilmek adına kritik eşik olan KPSS başvuru ve sınav oturum günlerini ve sonuçların ilan edileceği takvim detaylarını merakla araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 KPSS sınav takvimi ile lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına dair tüm süreç netleşti. Böylece adayların hazırlıklarını bu tarihlere göre planlaması ön plana çıktı.