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KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:14
KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2026 KPSS için başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda netlik kazandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların odaklandığı lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına dair kaçırılmaması gereken başvuru süreçleri, kritik sınav günleri ve sonuç ilan tarihleri açıklandı. Peki KPSS başvuruları ve sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?