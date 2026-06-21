KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıklarını sürdüren adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimiyle birlikte başvuru, sınav ve sonuç olmak üzere tüm süreç belirginleşti. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru tarihleri ve sınav takvimi; kamu kurumlarında memur kadrolarına atanmayı hedefleyen adayların gündeminde er aldı.