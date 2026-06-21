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Haberler Fotohaber KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:14

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS için başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda netlik kazandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların odaklandığı lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına dair kaçırılmaması gereken başvuru süreçleri, kritik sınav günleri ve sonuç ilan tarihleri açıklandı. Peki KPSS başvuruları ve sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

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KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıklarını sürdüren adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimiyle birlikte başvuru, sınav ve sonuç olmak üzere tüm süreç belirginleşti. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru tarihleri ve sınav takvimi; kamu kurumlarında memur kadrolarına atanmayı hedefleyen adayların gündeminde er aldı.

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

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KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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